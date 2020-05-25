Перепрофилированные больницы Витебска возвращаются к обычному режиму работы

Отделения некоторых больниц Витебска, на время перепрофилированные под лечение пневмоний, постепенно возвращаются к обычному режиму работы.

Первым был областной онкологический диспансер. В эти дни к прежним обязанностям возвращается и большая часть коллектива областной клинической больницы. Всю предыдущую неделю здесь шла подготовка к началу плановой госпитализации профильных больных. Новые пациенты с пневмонией в ВОКБ уже не поступали, продолжали лечение уже находящихся там пациентов.

Главный врач клиники Андрей Андрюшкин рассказал нам, что активными темпами, в том числе и в выходные, велась дезинфекция задействованных для лечения пневмоний отделений. Кстати, изменение профиля не коснулось ряда подразделений. По своим направлениям в апреле-мае работали и работают отделения гнойной и торакальной хирургии, идет лечение неврологических больных, которым понадобилась экстренная специализированная помощь. Продолжает оказывать помощь отделение гемодиализа, здесь ее получают около 80 пациентов. Было разделено на два, с учетом и инфекционного статуса больных, отделение анестезиологии и реанимации, вишут «Витьбичи».

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Возвращение к плановой госпитализации профильных больных будет не одномоментным, а поэтапным, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Его порядок администрация больницы определяет вместе с главным управлением по здравоохранению облисполкома.

Постепенный вывод из программы оказания помощи пациентам с пневмониями ждет и остальные больницы, заявил во время недавнего посещения Витебска министр здравоохранения Владимир Караник. Ожидается, что со временем останется одна базовая больница. Это будет больница скорой медицинской помощи, где обеспечены точки респираторной поддержки и все необходимое для лечения пациентов с такими заболеваниями.

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Добавим, что в нашем регионе уже развернута работа по реабилитации тех, кто перенес вызванные вирусными инфекциями пневмонии. С 20 мая первых пациентов принял реабилитационный центр «Железняки» областного кардиоцентра, где для них предусмотрено 90 мест и двухнедельный курс восстановительного лечения. Такие же программы, разработанные специалистами кафедры медицинской реабилитации и физической культуры Витебского медуниверситета, внедряют в поликлиническом звене. В клинической больнице № 1 Витебска для этих целей задействована установка гипобарической терапии и бароклиматической адаптации, чтобы помочь перенесшим пневмонию улучшить газообмен в легких, восстановить их прежнюю конфигурацию, стимулировать не только дыхательную систему, но и иммунитет в целом. Дыхательными упражнениями можно заниматься и дома. Для этого можно воспользоваться видеоматериалами по специальной гимнастике, которые доступны на официальном ютуб-канале ВГМУ.

На фоне ободряющих новостей все же хотим напомнить, что и сейчас очень важно продолжать выполнять все правила личной гигиены, социального дистанцирования, чтобы помочь медикам одержать полную победу над коварным вирусом.

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