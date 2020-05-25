Крупную партию психотропов изъяли в Витебске — 1000 доз

Витебские правоохранители задержали двух наркодилеров, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко, передает БелТА.

В поле зрения сотрудников по наркоконтролю и противодействию торговле людьми попала ранее судимая жительница областного центра. Витебчанка 1983 года рождения устроилась курьером и закладчиком в интернет-магазин, который занимается распространением наркотиков. За товаром женщина ездила в Минск, где взяла в условном месте крупную партию запрещенных веществ. По приезде в Витебск она была задержана. При обыске правоохранители изъяли у нее сверток, в котором находилось 100 г (1 тыс. доз) особо опасного психотропного вещества — мефедрона.

«Стоимость этой партий, крупнейшей в этом году на территории области, на черном рынке составляет примерно Br8 тыс.», — отметил Виталий Сапроненко.

Во время дальнейших оперативных мероприятий милиционеры вышли на еще одного распространителя наркотиков, который был связан с изъятой партией. Им оказался неработающий житель областного центра 1992 года рождения. Он также был задержан. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 328 УК.

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