Виктор Бабарико: я не имею амбиций быть президентом

Виктор Бабарико идет на выборы под давлением совести, но не имеет амбиций стать президентом. Об этом он рассказала во время стрима на своем YouTube-канале.

«Я точно не имею, до сих пор не имею именно амбиций, в том плане, что вот я сплю и вижу, что хочу быть президентом. Нет.», — подчеркнул Бабарико.

Он подчеркнул, что вынужденно идет на выборы.

«Я говорил о том, что если что-нибудь или кто-нибудь не вынудит меня. Я уже отвечал на этот вопрос», сказал Виктор Бабарико.

Он тщательно подбирал слова, чтобы правильно сформулировать мысль о своей мотивации участия в кампании по выборам президента.

«Еще раз почеркну, что добровольно, вот, добровольно я этого не сделал. Меня заставила внутрення кака-то вот, наверное… Другого слова, кроме ответственность и совесть я не нашел», — сказал банкир со стажем.

«Хотел бы, чтобы мой штаб находился в КГБ». Бабарико рассказал о своих взаимоотношениях со спецслужбой

Бабарико обратился к белорусским чиновникам и призвал их перейти на его сторону.

«Я не считаю, что все чиновники преступники, но когда ваша задача — только выполнять поручения, весь ваш ум никому не нужен.

Причем он говорил о чиновниках в таком смылсе, что они уже с ним. Среди чиновников Бабарико выделил некий класс «лучших», которые, по его словам останутся с ним.

«Лучшие останутся со мной, если я буду удовлетворять их в качестве руководителя», — сказал Бабарико.

Вот здесь уже несовсем понятно о чем он говорил. Вполне очевидно, что лучшие уже в строю, а те, кто не в строю — не имеют амбиций. Как мы видим, кандидатов много, но еще никто убедительно не сказал что хочет быть президентом Беларуси. Даже Тихановский, который вчера собрал большое количество народа на пикете. Однако в минувшую срезу на пресс-конференции Тихановский сказал, что если в этом году в стране не будет изменений, то он может уехать за границу. Но кто же тогда поведет «партизанскую войну», которую он предсказывал. Пока простые незащищенные люди, как пенсионерка Людмила Борейко из Глубокого, страдают, получают сутки и штрафы. Неужели все это нужно лишь для того, чтобы некоторые политики достигли личных целей и скрылись в неизвестном направлении?