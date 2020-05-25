Ближний свет стал обязательным. ГАИ начинает спецмероприятие «Внимание — дети!»

Профилактическая акция призвана привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге.

За истекший период 2020 года на территории Витебской области произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Согласно Правил дорожного движения, в дни акции автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Особое внимание инспекторы ГАИ будут уделять соблюдению скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

Напоминать своим детям несложные правила безопасного поведения на улице и дороге — обязанность каждого родителя. Добивайтесь, чтобы соблюдение правил безопасности вошло в привычку и стало нормой поведения у детей. Помните, что они всегда смотрят на вас. Будьте достойным примером своему ребенку!