Оршанский район увеличил валовое производство молока

Сегодня в Оршанском районе получают порядка 180 тыс литров продукции ежесуточно. Это 106% к уровню прошлого года, рассказал заместитель начальника управления – начальник отдела животноводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Оршанского райисполкома Сергей Скирук.

После Витебского района Оршанщина занимает вторую позицию в области по валовому производству молока.

Только на МТК «Браздетчино» СГЦ «Заднепровский» ежедневно получают более 13 тонн продукции. Все – сортом «экстра». Так, по словам начальника молочнотоварного роботизированного комплекса Дениса Провалинского, от некоторых буренок на раздое имеют до 37 литров, а высокопродуктивная корова дает 20 – 27 литров молока ежесуточно, пишут «Витебские вести».

Современный комплекс, где процессом управляют умные машины, был введен в строй 5 лет назад. Методом проб и ошибок пришли к общему знаменателю. Количество молока с 2015 года увеличилось в два раза. Этому способствовало и улучшение качества кормов.

– С прошлого года мы стали плющить кукурузу и консервировать ее «в рукава», – рассказывает главный зоотехник по крупному рогатому скоту сельскохозяйственного филиала «СГЦ «Заднепровский» Ирина Дудкина.

На МТК «Браздетчино» компьютеры отвечают практически за все, включая здоровье животного. Все данные о самочувствии буренки считываются с электронного чипа на шее и передаются в операторскую – мозговой центр комплекса.

– На комплексе исключен человеческий фактор, – подчеркивает Денис Провалинский. – Если оператор на обычной ферме может где-то недосмотреть, то робот четко выполняет поставленные задачи.

Роботизированных цеха на комплексе два. Одно помещение рассчитано на новотельных коров, во втором цеху – высокоудойные буренки. В одну смену работают четыре подгонщика, два мехатроника и два дневных животновода.

– Работаем сутки через трое, – говорит мехатроник Сергей Ляхович. – Зарплата – свыше тысячи рублей. О такой работе я раньше и не мечтал – автоматизация на всех фронтах.

Сегодня он не оператор машинного доения, а мехатроник – невиданная ранее, но очень престижная нынче специальность в АПК.

Также в числе задач СГЦ «Заднепровский» – воспроизводство стада, повышение репродуктивной функции маточного поголовья и получение физиологически зрелого приплода. Потомственная телятница Марина Терешенок утверждает: многое зависит от качественного ухода за молодняком. Женщина в этом деле знает толк – 240 телятам на МТК «Браздетчино» обеспечены самые достойные условия содержания.