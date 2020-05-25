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23 жителя Витебской области, победившие COVID-19, стали донорами иммунной плазмы

Фото БелТА
Коронавирус
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Донорами иммунной плазмы в Витебской области стали стали 23 человека: 20 витебчан и трое оршанцев. Это люди, перенесшие коронавирусную инфекцию и вызворовевшие. Об этом сообщили в областной станции переливания крови.

По состоянию на 21 апреля на областной СПК всего три человека стали донорами. А уже 12 мая донорами стали 7 человек в области.

Кровь витебских доноров, переболевших COVID-19, будет использована для изготовления иммунной плазмы

Забор иммунной плазмы осуществляется для пациентов с рисками тяжелого течения заболевания COVID-19.

В Витебской области забор плазмы осуществляют областная станция переливания крови и станция в Орше.

На наличие антител к вирусу COVID-19 также проверяется у всех доновров крови, ведь есть вероятность что кто-то из них переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме.

Пока выздоровевших пациентов значительно меньше, чем заболевших, поэтому иммунная плазма крайне дифицитна.

В Беларуси лечение плазмой получили более 100 больных COVID-19

 

 

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