﻿﻿ В Новополоцке выявили 247 случаев коронавируса | vkurier.by

В Новополоцке выявили 247 случаев коронавируса

Нафтан Новополцк
Коронавирус
Опубликовано

По данным за 21 мая, в Новополоцке зарегистрировано 247 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил в эфире телеканала «Звязда» заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей Одиночкин.

51 новополочанин находится в городской больнице, ещё 97 человек проходят лечение амбулаторно, 88 пациентов выздоровели.

Около 30 медработников в Новополоцке заразились коронавирусом

Напомним, что в Новополоцке по состоянию на 14 мая было зарегистрировано 180 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество зараженныйх увеличилось в 1,3 раза.

Из-за коронавируса в Полоцке и Новополоцке хотят перенести празднования Дня города

С момента открытия благотворительного счета Новополоцкой городской больницы, на него поступило 106 тысяч рублей, пишет «Новополоцк сегодня». В лаборатории на базе городской больницы города, с 1 мая проведено 1253 теста и 281 экспресс-тест на COVID-19, говорится в сообщении.

36 новых случаев коронавируса выявили в Новополоцке за три дня

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

В Витебске завершается строительство путепровода «Полоцкий»

Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда

Микрорайон Билево практически построили. Какие дальнейшие планы по застройке Витебска

Первых пациентов на реабилитацию начал принимать центр Железняки

Витебская область коронавирус новополоцк
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Беларуси на 24 мая зарегистрированы 36 198 человек с COVID-19
В Беларуси на 24 мая зарегистрированы 36 198 человек
0199
В Россонах муж заразил COVID-19 жену-медсестру, а она продолжала работать
В Россонах мужчина заразил COVID-19 свою супругу, являющуюся
0771
минздрав
В Беларуси подтверждено более 35 тысяч случаев COVID-19. Прирост за сутки — 941
По данным на 23 мая В Беларуси подтверждено 35 244
0347
минздрав
В Беларуси зарегистрированы 34 303 человека с коронавирусом
В Беларуси на 22 мая зарегистрированы 34 303 человека
0507
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)