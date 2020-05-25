В Новополоцке выявили 247 случаев коронавируса

По данным за 21 мая, в Новополоцке зарегистрировано 247 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил в эфире телеканала «Звязда» заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей Одиночкин.

51 новополочанин находится в городской больнице, ещё 97 человек проходят лечение амбулаторно, 88 пациентов выздоровели.

Около 30 медработников в Новополоцке заразились коронавирусом

Напомним, что в Новополоцке по состоянию на 14 мая было зарегистрировано 180 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество зараженныйх увеличилось в 1,3 раза.

Из-за коронавируса в Полоцке и Новополоцке хотят перенести празднования Дня города

С момента открытия благотворительного счета Новополоцкой городской больницы, на него поступило 106 тысяч рублей, пишет «Новополоцк сегодня». В лаборатории на базе городской больницы города, с 1 мая проведено 1253 теста и 281 экспресс-тест на COVID-19, говорится в сообщении.