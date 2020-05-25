Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 25 мая

В некоторых районах Беларуси 25 мая ожидаются грозы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, передает БелТА.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части территории пройдут кратковременные дожди — днем в отдельных районах грозы. Ветер ожидается неустойчивый — 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 3 до плюс 9 градусов, днем воздух прогреется до 13-19 градусов.

В Витебске ожидается до 17 градусов тепла.

Погода в Витебске и Витебской области