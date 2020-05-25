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Как в Витебске кладут трубу на историю: что уцелеет после экскаватора на месте дома жены Шагала?

Фото: news.vitebsk.cc
История
Опубликовано

Старинные своды, которые откопали при прокладке траншеи теплотрассы, разрушат, а уцелевшее помещение гостиницы Брози, которое вскрыл экскаватор, опять завалили. Что происходит в историческом центре Витебска?

23 мая земляные работы в начале улицы Толстого напротив Воскресенской церкви продолжились. Если днем ранее экскаватор прокопал траншею вдоль стены здания «Белагропромбанка», обнажив стены здания, стоявшего между гостиницей Брози и сохранившимся домом, а также загадочные своды со стороны церкви, то в этот день техника начала копать в сторону улицы Ленина, сообщает news.vitebsk.cc.

Как в Витебске кладут трубу на историю: что уцелеет после экскаватора на месте дома жены Шагала?
Остатки фундамента гостиницы Брози в Витебске / news.vitebsk.cc

Таким образом, экскаватор вторгся на территорию так называемого дома Виттенберга, где находилась гостиница Брози, а также магазин Розенфельда. Именно на его дочери Белле Розенфельд был женат Марк Шагал.

В результате ковш экскаватора проломил перекрытие, и появилось отверстие, ведущее в уцелевшее помещение, вероятнее всего, подвала гостиницы. Поскольку перекрытия в войну не пострадали, это помещение совершенно не засыпано грунтом.

По какой-то причине, по окончании работ, образовавшийся ход завалили обломками конструкций здания и грунтом. Похоже, исследовать его не собираются. Если же там тоже будут прокладывать траншею, то перекрытию могут быть уничтожены и помещения засыплет землей.

Как в Витебске кладут трубу на историю: что уцелеет после экскаватора на месте дома жены Шагала?
Фото: news.vitebsk.cc

Что же касается сводов, открывшихся на северной стороне разрытого 22 мая здания, то их ждет печальная участь. По словам прораба именно в этом месте собираются проложить трубопровод, и, соответственно эти сохранившиеся части зданий, возможно, относящихся к более раннему периоду, чем уцелевшая дореволюционная застройка улицы Толстого, будут полностью уничтожены.

Огромное удивление вызывает такое отношение властей к остаткам здания, которое некогда планировали даже восстановить. Зачем при этом уничтожать уцелевшие части?

В Витебске решили проложить теплотрассу разрушив остатки дома жены Марка Шагала

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