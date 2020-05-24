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Николай Мартынов «в ударе». Он дал большое интервью телеканалу СТВ

Бизнес
Опубликовано

Николай Мартынов победил болезнь и вернулся к работе. Он полон сил и творческих планов.

Напомним, что 13 марта в интернете появилось сообщение о том, что Мартынов оказался в больнице с коронавирусом. Вначатле информация не подтвердилась. Позже Минздрав признал, что у руководителя компании «Марко» пневмония, и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Минздрав рассказал правду о состоянии гендиректора «Марко» Николая Мартынова

Николай Мартынов дал интервью программе «В людях» канала СТВ, где поделился историей становления его как предпринимателя и создания компании «Марко».

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