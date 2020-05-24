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В Витебске завершается строительство путепровода «Полоцкий»

Строители работают на Полоцком путепроводе. Фото vitvesti.by
Витебск
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Более 400 рабочих и 70 единиц техники ежедневно заняты на возведении путепровода «Полоцкий» в Витебске, точную дату ввода в строй объекта строители не называют, но то, что открытие не за горами – очевидно.

«Во всех уголках путепровода кипит работа: под мостом работники СМП №169 заняты покраской, мехколонна № 43 и ОАО «Стройтрест № 9″ задействованы на укладке тротуарной плитки, ДСУ №3 ответственно за асфальтирование, Белсвязьстрой переустраивает сети связи, тираспольское ПМК устанавливает опоры освещения, которых на объекте около 200, а СМЭП Витебского облисполкома оборудует светофоры (один из них, на пересечении улиц Титова и Леонова, уже установлен)», — говорится в публикации. Там уточняется, что все работы ведутся под управлением генподрядной организации ОАО «Мостострой».

В Витебске завершается строительство путепровода «Полоцкий»
На стройке путепровода. Фото vitvesti.by

Осветительные мачты рассчитаны также на прокладку троллейбусных линий, сообщает газета «Витьбичи».

 

Помчатся по путепроводу и трамваи — работники Горэлектротранспорта сваривают и укладывают бесшумные трамвайные пути. «Такая система уникальна для Витебска», — подчеркивает издание. «Рельсы РТ-62 и ЛК-1 укладываются в бетонный желоб, шпалы при этом не используют, шум будет «гасить» 8-миллимитровая резиновая прокладка. Мы используем термитную сварку рельсов, что позволяет создать прочное соединение за счет плавления специального порошка, в итоге получается крепкий шов, без стыков, устойчивый к усилию на излом и разрыв. Общая протяженность трамвайной магистрали по путепроводу в двухпутном направлении – свыше 1800 метров», — приводятся в сообщении слова директора филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска» Сергея Медведева.

В Витебске завершается строительство путепровода «Полоцкий»
Возведение Полоцкого путепровода в Витебске. Фото vitvesti.by

 

«Рядом ждут установки дельта-блоки, которые исключат выезд автомобилей на трамвайные пути и тротуары. «Зеленхозовцы» завершают посев газонной травы, уже посажены кусты и деревья, а работники Витебского ДСК заняты обустройством системы очистки ливневых вод. Рабочие трудятся вахтовым методом с 7.00 до 19-20.00 без выходных, стараются максимально захватить солнечный день», — пишет газета.

«Уже проложены газопровод, электрические сети, завершают установку ливневой канализации: дождевая вода с моста будет вытекать по водоотводным трубам. Временный объездной путь на пересечении улиц Титова и Леонова уже заменен постоянным, что позволило вновь открыть второй вход на Полоцкий рынок», — отмечается в сообщении.

В Витебске завершается строительство путепровода «Полоцкий»
Строительство Полоцкого путепровода в Витебске. Фото «Витьбичи»

Практически на всем путепроводе и парковках, рассчитанных на 300 машиномест, под ним уложены нижние слои асфальта, верхние будут готовы перед самым открытием: их берегут от воздействия большегрузной спецтехники.

Как сообщил изданию руководитель проекта — начальник отдела технического надзора государственного предприятия «Управление капитального строительства Витебского облисполкома» Михаил Казуров, финансирование строительства ведется стабильно, а рабочие прилагают все усилия, чтобы в Витебске как можно скорее заработала артерия, соединяющая улицу Космонавтов с Ленинградской и Титова.

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