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Пенсионер погиб на пожаре в Докшицком районе

Витебская область
Опубликовано

В Докшицком районе в агрогородке Крулевщина пенсионер погиб при пожаре в жилом доме, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в доме по ул. Янки Купалы поступила 24 мая в 00.23. В результате возгорания погиб хозяин 1953 года рождения. В доме уничтожена кровля, повреждены потолочные перекрытия, стены, имущество. Причина пожара в настоящий момент устанавливается.

За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошли еще три пожара, на которых были повреждены четыре строения.

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