В Витебске решили проложить теплотрассу разрушив остатки дома жены Марка Шагала

Через остатки фундамента гостиницы Брози в Витебске, где жила жена Марка Шагала — Белла Розенфельд, копают траншею для теплотрассы, сообщают «ННВ».

Гостиница Брози тесно связана с известным белорусским художником Марком Шагалом. Здесь проживала его жена Белла — муза его жизни и творчества. Вместе с ней он жил в гостинице Брози в 1915 году. После художник нарисовал здания гостиницы для своей книги “Моя жизнь”.

Блогер Андрей Андреянов рассказал, что получилось дозвониться до Минкульта: “Каким-то образом информация дошла до начальника Управления по охране историко-культурного наследия Натальи Дмитриевны Хвир — она очень помогала по другим вопросам ранее”.

После звонка Натальи Хвир работы остановили до понедельника.