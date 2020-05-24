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В Витебске решили проложить теплотрассу разрушив остатки дома жены Марка Шагала

Остатки фундамента гостиницы Брози в Витебске / news.vitebsk.cc
История
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Через остатки фундамента гостиницы Брози в Витебске, где жила жена Марка Шагала — Белла Розенфельд, копают траншею для теплотрассы, сообщают «ННВ».

Гостиница Брози  тесно связана с известным белорусским художником Марком Шагалом. Здесь проживала его жена Белла — муза его жизни и творчества. Вместе с ней он жил в гостинице Брози в 1915 году. После художник нарисовал здания гостиницы для своей книги “Моя жизнь”.

Блогер Андрей Андреянов рассказал, что получилось дозвониться до Минкульта: “Каким-то образом информация дошла до начальника Управления по охране историко-культурного наследия Натальи Дмитриевны Хвир — она очень помогала по другим вопросам ранее”. 

После звонка Натальи Хвир работы остановили до понедельника.

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