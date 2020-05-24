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В Витебске задержали активиста Алексея Прохорова — он в ИВС до понедельника

Алексей Прохоров на суде. Фото: «Витебская Весна»
Власть
Опубликовано

Витебского активиста Алексея Прохорова пригласили в отдел охраны правопорядка Железнодорожного района Витебска для дачи объяснений о его участии в «кормлении голубей» 3 мая.

По информации «Витебской Весны», из милиции его не выпустили – задержали и сразу отвезли в изолятор временного содержания (ИВС). Активист успел сообщить правозащитнику, что суд над ним состоится в понедельник.

«На меня составили протокол по статье 23.34, сразу задержали и везут в ИВС. Сказали, что суд в понедельник, но когда точно – я не знаю«, – успел сообщить по телефону Алексей Прохоров.

Таким образом, в изоляторе временного содержания Прохоров проведет все выходные. Вероятнее всего, что суд, который в таких случаях проходит в онлайн-режиме, накажет его в понедельник (25 мая) дополнительными «сутками».

Он также сказал, что в милицию пошел «с вещами», так как подозревал, что его задержат.

Ранее Алексея Прохорова уже наказывали за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (за участие в пикетированиях в поддержку независимости страны), но только штрафами.

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