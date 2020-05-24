Белорусы стоят в огромный очереди, чтобы подписаться за соперников Лукашенко — фото

24 мая в Минске на площади около Комаровского рынка проходят пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты Владимира Непомнящих, Ольги Ковальковой и Светланы Тихановской.

Поставить подписи за независимых кандидатов пришли сотни человек. Очередь из желающих растянулась от центрального входа на рынок до фактически площади Якуба Коласа, сообщают «Навины».

На пикете выступили видеоблогер, автор youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, чью инициативную группу ЦИК не зарегистрировал и который сейчас представляет интересы своей супруги, вынужденно занявшей его место, и оппозиционный политик Николай Статкевич, выставлявший на выборы большую команду «кандидатов протеста», из которых сито регистрации прошел только Владимир Непомнящих.