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В Беларуси на 24 мая зарегистрированы 36 198 человек с COVID-19

Главный врач Витебской городской станции скорой и неотложной медпомощи Виктор Гомонов и начмед Оксана Григорович проверяют маршруты бригад скорой помощи.
Коронавирус
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В Беларуси на 24 мая зарегистрированы 36 198 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Выздоровели и выписаны 14 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 450 627 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 199 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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беларусь Витебск Витебская область коронавирус
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