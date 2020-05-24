В Беларуси на 24 мая зарегистрированы 36 198 человек с COVID-19

В Беларуси на 24 мая зарегистрированы 36 198 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Выздоровели и выписаны 14 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего проведено 450 627 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 199 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда