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Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда

Анатолий Васенда
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Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда. Об этом сообщается на официальной странице ансамбля «Сябры».
Весь коллектив ансамбля «Сябры»скорбит!
Ушёл из жизни большой друг нашего коллектива, Директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске — АНАТОЛИЙ ВАСЕНДА.
Коллектив, приносит самые искренние соболезнования родным и близким этого замечательного человека. Вечная память.
Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры».

Анатолий Васенда умер в областной клинической больнице. Он находился на аппарате ИВЛ.

Васенда стоял у истоков феситавля «Славянский базар в Витебске».

На странице фестиваля сообщается:
«25 лет Летним амфитеатром заведовал неординарный и талантливый Анатолий ВАСЕНДА.
Впервые он ступил на сцену амфитеатра бас-гитаристом и солистом ансамбля «СЯБРЫ» на открытии первого фестиваля «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» в 1992 году. А через год приехал в Витебск, чтобы прожить здесь удивительную судьбу. Родион БАСС предложил Анатолию Ивановичу должность инженера культурно-спортивного комплекса, который находится рядом с амфитеатром. Когда объекты были объединены, он возглавил это беспокойное хозяйство, которое стало не просто его работой, а круглосуточной заботой и смыслом жизни.
Анатолий ВАСЕНДА был не из тех руководителей, которые сидят в кабинете. Он всегда был на территории, более четверти века держал в поле внимания всё: сцену, зал, закулисье. С одинаковой ответственностью относился к подготовке любого проекта: от международных фестивалей с участием сотен артистов и десятков тысяч зрителей до ледового катка и скейт-парка для горожан.
Анатолий ВАСЕНДА хорошо знал, что нужно артистам на сцене и в гримёрке, умел найти общий язык с продюсерами и режиссёрами, оперативно решить все вопросы и обязательно расстаться друзьями. О коллективе, который в течение года включал два десятка сотрудников, а в фестивальный период вырастал до 150 человек, он всегда заботился и был готов придти на помощь. Невероятную энергию, позитивное настроение и чувство юмора чувствовали все при личном общении. Неизменно важной для Анатолия ВАСЕНДЫ как для человека с большим сердцем была его семья — шестеро детей и внуки.
При этом он успевал заниматься творчеством. Как поэт и композитор стал автором корпоративного гимна Дирекции Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ», гимна футбольного клуба «ВИТЕБСК» и других. Когда режиссёры Центра культуры приглашали его к участию в концертах, он тщательно готовился и зрители великолепно принимали лирические песни в его исполнении.
Неожиданной и невосполнимой стала эта утрата для семьи, друзей и коллектива Центра культуры «ВИТЕБСК». В связи с эпидемиологической ситуацией прощание пройдёт в узком кругу, а по окончании эпидемии будет организован вечер памяти. Похоронят Анатолия Ивановича ВАСЕНДУ на кладбище «МАЗУРИНО» в Витебске».

 

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