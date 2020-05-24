Персонал Полоцкой ТЭЦ активно проводит ремонтную кампанию

Как только завершился отопительный сезон, коллектив филиала «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» приступил к ремонтной кампании. Всего запланировано проведение капитального ремонта 9-ти участков тепловых сетей общей протяженностью около 2 400 м. В настоящее время специалистами Полоцкой ТЭЦ уже завершены работы на четырёх участках по ул. Гоголя, проспекту Ф. Скорины, ул. Тургенева, ул. Ф.Скорины.

В этом году в Полоцке продолжится модернизация и реконструкция тепловых сетей города с заменой на ПИ-трубопровод. Энергетики заменят старые трубы на новые предизолированные на 4-х участках, суммарная протяженность которых составит 1 880 м.

Немалый объем работ предстоит выполнить и для обеспечения в следующий осенне-зимний период устойчивого функционирования основного тепло- и электротехнического оборудования. Одна из наиболее значимых задач – проведение расширенного капитального ремонта турбогенератора № 1. Кроме того, запланирован ремонт одного из водогрейных котлов, а также другого оборудования, как на самой теплоэлектроцентрали, так и на районной котельной «Ксты».

Выполнение всех намеченных планов позволит работникам станции с уверенностью войти в новый отопительный сезон, обеспечив качественное и надежное теплоснабжение города Полоцка.