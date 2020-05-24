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В Оршанском районе благодаря слаженным действиям сотрудников Департамента охраны и работников МЧС спасены три человека

Пожар в Оршанском районе.
Пожар
Опубликовано

23 мая произошел пожар в квартире по улице Парковой в городе Барань Оршанского района.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения от сотрудника наряда группы задержания Оршанского отдела Департамента охраны МВД в 3:46.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники наряда группы задержания Оршанского отдела Департамента охраны МВД, заметили, что из окна квартиры, расположенной на первом этаже двухэтажного жилого дома, идет густой дым. Незамедлительно сотрудники передали имеющуюся информацию в дежурную часть отдела охраны и МЧС, а сами поспешили к квартире, где уже вовсю полыхало пламя.

Правоохранители разбудили соседей и, предупредив их о пожаре вскрыли входную дверь в квартиру, оттуда вырывались густые клубы дыма. В это время к месту происшествия прибыли подразделения Оршанского горрайотдела по ЧС.  В результате оперативных действий сотрудников Департамента охраны и МЧС спасен  хозяин квартиры, 1956 года рождения, который с ожогами был передан медикам и госпитализирован в больницу.

Работниками МЧС со второго этажа при помощи трехколенной лестницы спасены мужчина, 1979 года рождения и женщина, 1988 года рождения, которые стояли на балконе и просили о помощи.

Пожар ликвидировали спасатели. Огнем в квартире повреждены постельные принадлежности, имущество, закопчены стены и потолок, передает МЧС Республики Беларусь.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

В Оршанском районе благодаря слаженным действиям сотрудников Департамента охраны и работников МЧС спасены три человека
Пожар в Оршанском районе. Фото» МЧС БЕЛАРУСИ»
В Оршанском районе благодаря слаженным действиям сотрудников Департамента охраны и работников МЧС спасены три человека
Пожар в Оршанском районе. Фото» МЧС БЕЛАРУСИ»
В Оршанском районе благодаря слаженным действиям сотрудников Департамента охраны и работников МЧС спасены три человека
Пожар в Оршанском районе. Фото» МЧС БЕЛАРУСИ»
В Оршанском районе благодаря слаженным действиям сотрудников Департамента охраны и работников МЧС спасены три человека
Пожар в Оршанском районе. Фото» МЧС БЕЛАРУСИ»

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