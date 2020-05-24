До конца мая МакДональдс в обновленном формате продолжит обеспечивать обеды для бригад скорой помощи

С 3 мая МакДональдс оказывает масштабную помощь бригадам скорой помощи, которые на специализированных автомобилях приезжали в наши рестораны. Это были сотни машин в день.

С 21 мая 2020 года механизм предоставления помощи бригадам скорой помощи в Минске выработан в тесной координации с УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи». С 22 мая МакДональдс в столице предоставляет необходимое количество бесплатных наборов обедов по заявкам станций скорой помощи. Заказы доставляются прямо на подстанции скорой помощи курьеров. В ресторанах МакДональдс, включая МакДрайв, они не выдаются с 21 мая.

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Уже сегодня курьерская доставка посетит каждую подстанцию скорой медицинской помощи в Минске и доставит питание для медиков.

МакДональдс в Беларуси благодарит руководство Минской городской станции скорой медицинской помощи и сервис доставки Delivio за содействие в дальнейшем развитии акции помощи бригадам скорой помощи в нашей стране.

Как отметила руководитель сервиса Delivio Александра Виторская, «Компания Delivio рада присоединиться к такому важному проекту корпоративной социальной ответственности и готова поддержать медиков в этот сложный период».



Акция МакДональдс в областных городах Беларуси пока осуществляется без изменений.

Акция помощи МакДональдс в адрес бригад скорой помощи продолжается в обновленном формате до 31 мая.