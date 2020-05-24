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Работники скорой помощи из Орши потребовали выплатить им положенные надбавки

Фото: Павел Мартинчик
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По указу №131 о материальном стимулировании работников здравоохранения медикам полагаются надбавки за работу с коронавирусом: от 300 до 4000 рублей в зависимости от должности и условий работы. Но если в больших городах платят более-менее похожие на это суммы, то в маленьких городах логику подсчетов часто сложно понять. Медики из маленьких городов задаются вопросом: «А чем мы хуже остальных?». Но теперь уже спрашивают об этом не друг друга, а начальство.

Бобруйск: «Тянули до последнего и не выдавали расчетники»

Врачи скорой помощи в Бобруйске после неудавшейся попытки диалога с руководством отправили письмо президенту по поводу странного начисления им надбавок. Под ним подписалось около 200 сотрудников.

— Конечно, сумм, приведенных в указе, мы не увидели: для нас берут сумму из указа в зависимости от должности и делят ее на количество рабочих часов в месяц. Потом по табелю смотрят, смена продолжалась 12 часов или 24 часа, и исходя из этого выплачивают. Но платят только за подтвержденные случаи, — рассказывает врач скорой помощи. — Хотя мы первичное звено и не можем знать, зараженных коронавирусом перевозим или нет. Это становится ясно уже в стационаре. Информация остается для нас закрытой, хотя некоторые пытались через знакомых в санстанции это узнать. Как проверяют контакт с зараженными пациентами — неясно. У нас в Бобруйске с 1 января было около 34 тысяч вызовов скорой помощи, и просто невозможно сверить списки подтвержденных случаев со списком медиков, которые с ними контактировали. Кроме того, иногда посреди смены на анализ забирают работника, а потом оказывается, что у него подтвержден коронавирус. А для тех, кто с ним работал, выходит не рабочий, а бытовой контакт, за который никаких выплат не полагается. В общем, очень хитрая система. Вся надежда только на то, что после официального ответа из Администрации президента что-то изменится. Мы направили письмо 13 мая, значит, скоро уже должен быть ответ.

Видеофакт: в Бобруйске врачи скорой массово выражают недовольство на встрече с БТ

Работники говорят, что решили писать в вышестоящие инстанции, когда поняли, что руководство скорой самоустранилось, пишет kp.by.

— Наша работа сама по себе подразумевает постоянный стресс, а тут у всех просели зарплаты, и напряжение нарастало. Любые проблемы у нас обычно быстро решались, но в последнее время руководство самоустранилось, — говорит фельдшер. — Нам предлагали посидеть и посмотреть, что там у остальных с надбавками, потом тянули до последнего и не выдавали расчетники. А потом оказалось, что положенных надбавок большинство и не увидело. Может, думали, закроют ведомости — и никто никуда уже обращаться не будет.

20 мая руководство Бобруйской станции скорой помощи пригласило медиков на собрание, но толком снова ничего не объяснило. Зато всех возмутила проходящая параллельно с этим съемка сюжета гостелеканала на фоне красиво стоявшей во дворе, но неисправной машины скорой помощи Crafter.

— На собрании нам только письменно предложили отказаться от того, что мы написали письмо президенту. Часть медиков была на этом собрании, еще часть осталась на улице — опасались большого скопления людей в актовом зале. И сразу не заметили то, что телеканал БТ о нас уже сюжет начал снимать! Мы, медики, прямо рядом стояли, но никто с камерой к нам даже не подошел. Люди стали возмущаться, что на камеру руководство одно говорит, а на деле происходит другое. Так они сразу камеры выключили и ретировались. А когда все разошлись — приехали опять и досняли свой сюжет.

Орша: «Мало получил, позвонил в санстанцию — оказалось, что двоих подтвержденных пациентов просто «потеряли». А это 300 рублей!»

Примером бобруйских коллег вдохновились и работники скорой помощи из Орши. 21 мая около 80 работников скорой помощи пришли на собрание с участием руководства, представителей профсоюза и горисполкома в надежде понять, почему их суммы в расчетниках оказываются такими маленькими.

— У нас в Орше идентичная с Бобруйском ситуация с доплатами. Но там коллектив более сплоченный, они не побоялись написать бумагу и оставить подписи, у нас же пока всего боятся. Вчера, 20 мая, самые инициативные собрали подписи под предложением провести собрание, — рассказывают медики на условиях анонимности.

Они говорят, надбавки в скорой платят небольшие и только за подтвержденный контакт с COVID-19, но контролировать этот подсчет приходится самим медработникам.

— Расчетники за апрель нам выдали 3 или 4 мая, ссылаясь на то, что не знали, как нужно платить. В них вообще нет графы «Доплата по указу №131». Но тем, кто перевозил подтвержденных пациентов, между авансом и зарплатой выплатили дополнительно от 70 до 700 рублей. А вот витебским и минским коллегам заплатили ровно по указу, кто на 1,5 ставки — даже пропорционально больше. У нас же считают так: если у тебя была 12-часовая смена, то не важно, отвез ты на скорой десяток зараженных пациентов или одного, оплачивается это как одна смена — 150 рублей. А вот если ты отвез 10 зараженных в разные дни, то получишь 1500 рублей. Табели, как в Бобруйске, мы не ведем, но чтобы потом получить деньги, приходится в карточке для себя всех отмечать, потом звонить в санстанцию и проверять — подтвердился у пациента коронавирус или нет. У нас один сотрудник мало получил, позвонил потом в санстанцию — и оказалось, что двоих подтвержденных пациентов в разные смены просто «потеряли». А это 300 рублей! На каком этапе это произошло — непонятно.

В распоряжении «Комсомолки» есть аудиозапись с собрания, прошедшего для работников оршанской скорой, где на вопрос о доплатах отвечает представитель областного профсоюза.

— Нам нужна первичная документация, которая позволяет установить факт контакта медработника с коронавирусным пациентом. Делается это путем ретроспективного анализа карты вызова, потом все это оформляется служебной запиской и отдается в комиссию [по начислению заработной платы]. Не всегда сумма из указа отражается в расчетнике: если 30% смены и более (скорее всего, речь идет о времени оказания медпомощи зараженным пациентам. — Ред.) — тогда да, если меньше — это оплачивается как разовый контакт.

Хотя ответы руководства не вселили в оршанцев оптимизма, они намерены добиться ответа на вопрос: почему им платят меньше других?

— Вчера (20 мая. — Авт) стало ясно, что руководству стало страшно, что мы, как бобруйские медики, напишем президенту. Но если ситуация в ближайшее время не разрешится, мы тоже будет писать в вышестоящие органы. А то нас могут бесконечно перебрасывать по всем ступеням местной власти, — вздыхает фельдшер скорой.

КОМПЕТЕНТНО

21 мая о доплатах медикам в Бобруйске высказался министр здравоохранения Владимир Караник.

— Из 290 работников, включая водителей, фельдшеров, врачей, доплаты за апрель получили 118 человек — те, кто действительно оказывал помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Там нарушений в доплатах выявлено не было, — приводит слова министра БелТА.

Также он дополнил, что счет по минутам контакта врача и зараженного COVID-19 недопустим для начисления зарплат.

— Что касается персонала скорой медицинской помощи либо диагностических служб, которые по долгу службы занимаются либо транспортировкой пациентов с коронавирусной инфекцией, либо обследованием, функциональной, рентгенологической диагностикой, то если в течение смены медицинский персонал контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет за всю смену. То есть не за те минуты, полчаса или час, пока они занимались оказанием медицинской помощи. Если таких смен в течение месяца было более 30%, оплата идет за весь месяц — то есть полная оплата, — подчеркнул министр.

Владимир Караник ответил на вопрос, будут ли доплаты, если работник скорой не знает наверняка, кого перевозил: зараженного или нет.

— В конце месяца скорая помощь подает списки тех пациентов, к которым они выезжали на вызов либо осуществляли транспортировку. Кроме того, санитарные службы вместе с лечебниками сравнивают это со списками людей с зарегистрированной коронавирусной инфекцией. И если, например, 29-го числа скорая помощь перевозила пациента с условно «чистой» пневмонией, а 2-го числа анализ подтвердил наличие у пациента коронавирусной инфекции, соответственно, доплата пересчитывается и выплачивается дополнительно в следующем месяце. Все случаи оказания медицинской помощи пациентам данного профиля будут выявлены и оплачены, — объяснил министр.

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