«Войну никто не отменял». Лукашенко рассказал, зачем Беларуси свои ракеты и какая стоит стратегическая задача

Александр Лукашенко рассказал, для чего Беларуси собственные ракеты. Своим видением военно-политической ситуации он поделился во время ознакомления с военными разработками, передает корреспондент БелТА.

«Речь сегодня пойдет о производстве ракетного вооружения. Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом», — сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что, безусловно, разработка соответствующего вооружения и в целом поддержание обороноспособности армии стоит больших денег. Однако стоит заплатить. «Как бы это ни было дорого. А это очень дорого, особенно в это время. Денег лишних нет ни у кого, кроме тех, кто их печатает (это перекладывается на весь мир, и на нас в том числе). Поэтому лишних денег нет, тем не менее приходится тратиться и на оборону», — заявил Лукашенко.

Он поделился своим видением политической и военной ситуации, а также рассказал о возможной агрессии противника. Он сообщил чем ответит Беларусь на вторжение извне.

«Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг (в случае военной агрессии со стороны. — Прим. Ред.), — нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие», — отметил белорусский лидер.

Кроме рокет у Беларуси есть и другие преимущества. Учитывая лесисто-болотистые природные условия в стране, армия приспосабливается под это.

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«В этом направлении мы развиваем свои Вооруженные Силы. Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого «интереса» со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства», — рассказал глава государства.

Он добавил, что не сбрасывает со счетов стрелковое оружие, бронетанковую технику, средства ПВО.