﻿﻿ Вышел новый выпуск «Биографии витебского дома», он посвящен сразу трем зданиям | vkurier.by

Вышел новый выпуск «Биографии витебского дома», он посвящен сразу трем зданиям

Опубликовано

После более чем годового перерыва у краеведа Аркадия Подлипского в свет вышла очередная книга серии «Биография витебского дома».

Этот, уже одиннадцатый, выпуск рассказывает об истории еще трех старых домах, располагающихся в начале улицы Ленина (№ 12,14, 16) — называемых в народе «казармами». Здания, построенные в конце XIX века, так называют не случайно. На протяжении большей части своей истории в них размещались воинские части, включая штаб Двинского военного округа (во время Первой мировой войны), пишут «ННВ».

7 мест Витебска, изменившиеся до неузнаваемости с 2008 года

Дома эти в той или иной степени связаны с такими известными в нашем городе именами, как А. Сапунов, Н. Никифоровский, В. Арсеньев, В. Стукалич, П. Красовицкий, В. Федорович, Г. Теодорович, М. Анцев и рядом других.

Вышел новый выпуск «Биографии витебского дома», он посвящен сразу трем зданиям
Казармы на улице Ленина. Фото Аркадия Подлипского

Здесь в определенное время размещались Учительский и Археологический институты, Витебская ученая архивная комиссия, мужское училище И. Неруша. Немало замечательных людей здесь жили в послевоенный период. Обо всем этом узнают читатели книги «Улица Ленина, 12, 14, 16».

Улица Замковая и Задвинье. Эксклюзивная экскурсия по оккупированному Витебску

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

Микрорайон Билево практически построили. Какие дальнейшие планы по застройке Витебска

Первых пациентов на реабилитацию начал принимать центр Железняки

Биография витебского дома экскурсии
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Работники скорой помощи из Орши потребовали выплатить им положенные надбавки
По указу №131 о материальном стимулировании работников
0212
Владимир Караник
Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в регионах Беларуси. Караник и Кочанова посетили Витебскую область
Мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в учреждениях
0269
алкоголь, трезвость
Более 1000 подростков на Витебщине за употребление алкоголя привлекаются к административной ответственности
Количество «пьяных» протоколов в отношении несовершеннолетних
0148
В Лиозно водитель предъявил сотрудникам ГАИ водительское удостоверение, которое «нарисовал» сам
Житель Лиозно предъявил был отановлен сотрудниками
0356
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)