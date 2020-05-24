«Каждый простой белорус во мне увидел себя». Познакомились со «звездой» канала Тихановского из Глубокого

Пенсионерка Людмила Борейко из Глубокого — самая обычная жительница белорусской глубинки. У нее двое детей: сын-выпускник школы и взрослая дочь, у которой уже своя семья. Имеет свое маленькое дело — продает на рынке цветы. Не состоит ни в какой партии, не возглавляет никакое движение. Однако теперь Людмила — довольно известный в стране человек.



31 марта в Глубокое приезжал блогер, автор YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский вел с главной площади стрим со своими подписчиками. На встречу пришла и Людмила. Она рассказала, как живут люди в ее родном городе, выразила свое мнение о политике Александра Лукашенко, а также об эпидемии коронавируса.

Это видео набрало без малого 1 млн просмотров — и стало самым популярным на канале «Страна для жизни». Видео можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/watch?v=Jd1yUJj-QAY&feature=youtu.be

После встречи с блогером женщина получила штраф в 270 рублей за нарушение ч. 1 ст. 23.34 КоАП. С точки зрения милиции, она осуществила «пикетирование путем публичного выражения своих общественно-политических интересов и личного отношения к действующей власти в режиме онлайн на YouTube-канале „Страна для жизни“ без соответствующего разрешения Глубокского районного исполнительного комитета» (из записи в протоколе).

«Наверное, каждый простой белорус узнал во мне себя»

Мы встречаемся с Людмилой Борейко в четверг на глубокском рынке «Верас», где она торгует искусственными цветами. Сегодня женщина не работает. Говорит, что накануне узнала, что из ИВС неожиданно освободили Сергея Тихановского:

— Я на радостях допоздна читала об этом новости. А утром во

зникли проблемы с машиной. Поэтому привезти товар на рынок не смогла. И решила устроить себе выходной.

Выясняется, что Людмила не знает о том, что видео с ней на канале Тихановского — одно из самых популярных: оно набрало почти 860 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков.

— Да?! Ну, у нас же IT-страна: сейчас каждый в интернете, — смеется жительница Глубокого. — Нет, я не слежу за этим видео. Наверное, секрет популярности его в том, что каждый простой белорус во мне увидел себя. Ведь обычно мы обсуждаем происходящее в стране у себя на кухне, многие, может, и хотят высказаться публично. Но их сдерживает страх.

«Выступление на канале Тихановского было экспромтом»

Людмила рассказывает, что про канал «Страна для жизни» узнала незадолго перед тем, как Сергей Тихановский приехал в Глубокое.

— Я посмотрела некоторые ролики. Увидела, что автор канала — смелый человек: ездит по стране и показывает настоящую жизнь белорусов. И решила прийти на встречу с ним, когда он приедет в наш город.

В Глубоком Сергей Тихановский был 31 марта. Именно в тот день стало известно о смерти от пневмонии с коронавирусом первого белоруса — 75-летнего витебского актера Виктора Дашкевича. Смерть пожилого человека тогда прокомментировал и президент Лукашенко: «Ему завтра будет 80 лет, чего ты ходишь по этой улице и тем более работаешь?».

— Глубочан — а нас на стрим пришло около 20 человек, — возмутило, как Лукашенко отозвался про смерть такого заслуженного человека. Мне хотелось плакать. Поэтому я, конечно же, затронула в своем выступлении тему коронавируса. К слову, Тихановский всем участникам встречи бесплатно раздал маски — тогда они еще были дефицитом.

Во время нынешней избирательной кампании Людмила Борейко намерена собирать подписи за независимых кандидатов в президенты:

— Я буду делать все для того, чтобы у нас были честные прозрачные выборы. Чтобы суды соблюдали закон, чтобы чиновники отвечали за свою работу, чтобы милиция служила народу и чтобы наши люди жили нормально, передает TUT.BY