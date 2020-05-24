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«Каждый простой белорус во мне увидел себя». Познакомились со «звездой» канала Тихановского из Глубокого

Людмила Борейко.
Беларусь
Опубликовано

Пенсионерка Людмила Борейко из Глубокого — самая обычная жительница белорусской глубинки. У нее двое детей: сын-выпускник школы и взрослая дочь, у которой уже своя семья. Имеет свое маленькое дело — продает на рынке цветы. Не состоит ни в какой партии, не возглавляет никакое движение. Однако теперь Людмила — довольно известный в стране человек.

31 марта в Глубокое приезжал блогер, автор YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский вел с главной площади стрим со своими подписчиками. На встречу пришла и Людмила. Она рассказала, как живут люди в ее родном городе, выразила свое мнение о политике Александра Лукашенко, а также об эпидемии коронавируса.

Это видео набрало без малого 1 млн просмотров — и стало самым популярным на канале «Страна для жизни». Видео можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/watch?v=Jd1yUJj-QAY&feature=youtu.be

«Каждый простой белорус во мне увидел себя». Познакомились со «звездой» канала Тихановского из Глубокого
Людмила Борейко. Фото: «TUT.BY»

После встречи с блогером женщина получила штраф в 270 рублей за нарушение ч. 1 ст. 23.34 КоАП. С точки зрения милиции, она осуществила «пикетирование путем публичного выражения своих общественно-политических интересов и личного отношения к действующей власти в режиме онлайн на YouTube-канале „Страна для жизни“ без соответствующего разрешения Глубокского районного исполнительного комитета» (из записи в протоколе).

«Наверное, каждый простой белорус узнал во мне себя»

Мы встречаемся с Людмилой Борейко в четверг на глубокском рынке «Верас», где она торгует искусственными цветами. Сегодня женщина не работает. Говорит, что накануне узнала, что из ИВС неожиданно освободили Сергея Тихановского:

— Я на радостях допоздна читала об этом новости. А утром во

«Каждый простой белорус во мне увидел себя». Познакомились со «звездой» канала Тихановского из Глубокого
Людмила Борейко. Фото: «TUT.BY»

зникли проблемы с машиной. Поэтому привезти товар на рынок не смогла. И решила устроить себе выходной.

Выясняется, что Людмила не знает о том, что видео с ней на канале Тихановского — одно из самых популярных: оно набрало почти 860 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков.

— Да?! Ну, у нас же IT-страна: сейчас каждый в интернете, — смеется жительница Глубокого. — Нет, я не слежу за этим видео. Наверное, секрет популярности его в том, что каждый простой белорус во мне увидел себя. Ведь обычно мы обсуждаем происходящее в стране у себя на кухне, многие, может, и хотят высказаться публично. Но их сдерживает страх.

«Выступление на канале Тихановского было экспромтом»

Людмила рассказывает, что про канал «Страна для жизни» узнала незадолго перед тем, как Сергей Тихановский приехал в Глубокое.

— Я посмотрела некоторые ролики. Увидела, что автор канала — смелый человек: ездит по стране и показывает настоящую жизнь белорусов. И решила прийти на встречу с ним, когда он приедет в наш город.

В Глубоком Сергей Тихановский был 31 марта. Именно в тот день стало известно о смерти от пневмонии с коронавирусом первого белоруса — 75-летнего витебского актера Виктора Дашкевича. Смерть пожилого человека тогда прокомментировал и президент Лукашенко: «Ему завтра будет 80 лет, чего ты ходишь по этой улице и тем более работаешь?».

— Глубочан — а нас на стрим пришло около 20 человек, — возмутило, как Лукашенко отозвался про смерть такого заслуженного человека. Мне хотелось плакать. Поэтому я, конечно же, затронула в своем выступлении тему коронавируса. К слову, Тихановский всем участникам встречи бесплатно раздал маски — тогда они еще были дефицитом.

«Каждый простой белорус во мне увидел себя». Познакомились со «звездой» канала Тихановского из Глубокого
Людмила Борейко. Фото «TUT.BY»

Во время нынешней избирательной кампании Людмила Борейко намерена собирать подписи за независимых кандидатов в президенты:

— Я буду делать все для того, чтобы у нас были честные прозрачные выборы. Чтобы суды соблюдали закон, чтобы чиновники отвечали за свою работу, чтобы милиция служила народу и чтобы наши люди жили нормально, передает TUT.BY

 

 

 

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