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Когда откроют новую дорогу в Билево в Витебске?

Фото: «Витьбичи»
Город
Опубликовано

В Витебске строители намерены в августе завершить соединение проспекта Строителей с улицей Короткевича в микрорайоне Билево, сообщил главный инженер УКС Витебска Сергей Польский, передает БелТА.

Когда откроют новую дорогу в Билево в Витебске?
Фото: «Витьбичи»

Дорога будет иметь по три полосы в обе стороны, здесь пустят общественный транспорт, в том числе троллейбусы на автономном ходу. Длина соединяющей магистрали будет 800 м. Также появится велодорожка по одной стороне.

«Сейчас ведем работы по отсыпке дорожного полотна на одном из направлений под асфальтирование. Делаем пешеходные дорожки, тротуары. Закупаем оборудование для видеонаблюдения. Работы идут по графику», — отметил Сергей Польский.

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Когда откроют новую дорогу в Билево в Витебске?
Фото: news.vitebsk.cc
Когда откроют новую дорогу в Билево в Витебске?
Фото: news.vitebsk.cc

Основные инженерные сети уже переложены, сейчас занимаются переустройством теплотрассы. Часть дороги пройдет под железнодорожными путями. Полностью заасфальтировать магистраль планируют в июле.

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Новая дорога облегчит жизнь жителям 40-тысячного Билево. Сейчас горожане в центр города добираются через Московский проспект, который в часы пик загружен, потому что по нему идут основные транспортные потоки. Возводить дорогу начали в 2014 году, через некоторое время из-за отсутствия финансирования работы остановили. Магистраль включена в список объектов к областным «Дажынкам».

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