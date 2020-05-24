Милиция устанавливает потерпевших от рук страхового агента, присваивавшего себе деньги

ОВД администрации Первомайского района г. Витебска, устанавливает потерпевших от противоправных действий жителя областного центра Барсукова Артёма Валерьевича 1983 года рождения. Он, работая страховым агентом различных страховых компаний Республики Беларусь, присваивал вверенные ему денежные средства в качестве страховых взносов, по различным видам страхования.

Так с августа 2018 по июнь 2019, присвоил и растратил вверенные ему денежные средства в общей сумме 3 297 рублей.

В отношении подозреваемого Витебским ГОСК, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 211 (Присвоение либо растрата) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В случае, если Вы также пострадали от противоправных действий Артема Валерьевича Барсукова, просим обращаться по телефонам: 8-0212-37-61-02; +37533-316-84-97 (МТС) или 102.

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