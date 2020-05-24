Более 1000 подростков на Витебщине за употребление алкоголя привлекаются к административной ответственности

Количество «пьяных» протоколов в отношении несовершеннолетних на Витебщине за последние десять лет не изменилось. В год – более тысячи. Об этом сообщила старший инспектор управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома Наталья Шлыкова.

Компания подростков под «грибком» прямо на детской площадке, где еще несколько лет назад строила песочный замок, пускает по кругу бутылку пенного напитка. Громкие разговоры, будто напоказ демонстрация своего «взрослого образа жизни» аккурат до тех пор, пока на горизонте не появляются сотрудники милиции, которые патрулируют местность. Компания враз ретируется. И только спустя какое-то время нам удается поговорить с ребятами, застав их во дворе по соседству. Парни, которым на вид не больше 15 лет, хихикают и уверяют, что в любой момент могут отказаться от пива, которые, по их же словам, не употребляют, а просто дегустируют, — настолько железная у них сила воли. Каждый охотно приводит в пример сверстника, у которого действительно есть проблемы с алкоголем, а они «из другого теста»…

— В одной компании проводить время таким образом могут несовершеннолетние как из благополучных семей, так и из ячеек общества, где голова родителей болит вовсе не о своих чадах, а о том, как разжиться очередной порцией алкоголя. Сегодня подростки обращаются к стакану не по случаю праздника, дискотеки, а скорее топят в нем свои негативные эмоции, переживания. Они рождаются в основном за счет внутренней тревоги и депрессии, неуверенности. Со временем алкоголь становится накатанным путем решения проблем, — помогает разобраться в проблеме старший инспектор управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома Наталья Шлыкова.

Спиртное пробуют все подростки. Дома или на улице, из любопытства или чувства протеста, но пробуют. К чему приводят такие «дегустации»? В Витебской области есть случаи, когда после употребления несовершеннолетние попадали в учреждения здравоохранения с тяжелым алкогольным отравлением и даже в состоянии алкогольной комы.

В Сенненском районе двое мужчин уснули, а утром их нашли мертвыми — отравились алкоголем

С начала нынешнего года на Витебщине за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в отношении несовершеннолетних составлено 155 административных протоколов. В минувшем году за неполных пять месяцев их было ровно в двое больше. И здесь, по словам Натальи Шлыковой, будет неправильно говорить о том, что подростки стали меньше пить или по-иному стали работать правоохранители. Изменились подходы к административной практике. Нельзя снимать со счетов и то обстоятельство, что подростки стали более избирательнее в выборе мест времяпрепровождения.

— В последнее время популярными стали встречи единомышленников на съемных квартирах. Как правило, в организации «квартирников» помощь оказывают взрослые. Для них, как и для сдатчиков жилья, важнее не паспортный возраст квартиросъемщика, а прибыль в кармане от этого. Молодые люди, в том числе абсолютно незнакомые, найденные чаще всего по группам в социальных сетях, объединяются для совместных ночевок или, как они звучат на молодежном сленге, вписок. Все это обычно сопровождается не только обильными возлияниями алкоголя, но и громкой музыкой, разговорами за жизнь и просто «проходным двором». Школьники и студенты смело едут на свободную квартиру или дачу к незнакомым людям. И это, как печально бы это не звучало, становится типичным времяпрепровождением молодежи, — констатирует сотрудник УОПП.

За примером далеко ходить не нужно. Буквально на днях к правоохранителям обратилась жительница областного центра. Женщина поделилась историей своего соседства с 16-летним подростком. В то время, когда его мать находится на заработках в Российской Федерации, парень хозяйничает по-взрослому. И тут как в знаменитой песне: «мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе». Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. О последней домашней вечеринке молодого человека женщине напоминают желтые разводы на потолке и частично отошедшие от стен обои. Не знает о похождениях парня не только мама, но и бабушка, проживающая по другому адресу, на которую родительница оставляет отпрыска в свое отсутствие.

Этот случай Наталья Шлыкова приводит, как утверждает сама, для того, чтобы показать людское небезразличие к тому, что происходит за соседской закрытой дверью.

— Известно немало случаев, когда подобные вечеринки заканчивались трагедией. А что же соседи? Утверждают, что ничего не слышали и не видели. Молчаливое попустительство родных и знакомых также способствует формированию у несовершеннолетнего отдыхающего чувства вседозволенности, безнаказанности, пренебрежения к закону. Как результат — человеческие трагедии, искалеченные судьбы… — подчеркивает Наталья Шлыкова.

Если подросток не достиг 16-летнего возраста, с которого наступает административная ответственность, за его поступки ответ будут держать родители. С начала 2020 года за невыполнение обязанностей по воспитанию детей составлено 96 административных протоколов. В 80% основанием для этого стало распитие их отпрысками алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, за что предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

Старший инспектор УОПП поднимает еще одну проблему, связанную с подростковым алкоголизмом. Градус в молодом организме может стать причиной противоправных действий. В качестве примера приводит историю несовершеннолетнего жителя г.п. Руба, который в марте минувшего года подшофе из хулиганских побуждений разбил стеклопакет в административном здании одного из местных предприятий. Этим не ограничился. Под его горячую руку попал и охранник сторожевой охраны. Действия молодого человека квалифицированы как хулиганство, за которое предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

И случаи, когда подростки свои эмоции или геройские наклонности вымещают на имуществе, не редкость. Чаще всего руки-ноги они «прикладывают» к малым архитектурным формам, заборным ограждениям, остановочным пунктам.

— За подобные деяния предусмотрена уже уголовная ответственность. Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом, — поясняет Наталья Шлыкова.

Алкоголь толкает подростков и на более тяжкие преступления. В апреле минувшего года несовершеннолетний житель Полоцка стал одним из подозреваемых в убийстве, совершенном группой лиц. В ходе совместного распития спиртных напитков друзья по застолью после словесной перепалки перешли врукопашную, которая закончилась лишением жизни хозяина дома.

Это также один из фактов вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное поведение их более старшими приятелями и взрослыми, которое предусматривает наложение на последних штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. Нынче к административной ответственности за покупку подросткам алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а также за их совместное распитие привлечены без малого 140 жителей Витебщины.

Наталья Шлыкова отмечает взаимодействие правоохранителей с педагогами и медиками в вопросах профилактики и предупреждения алкоголизации населения, в том числе в подростковой среде.

— Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних должна начинаться как можно раньше. Важно уделить внимание формированию здорового образа жизни. На пути взросления ребенок меняется, меняются его вкусы и желания, взгляды и жизненные цели. На каждом из этапов родители должны помочь ему увидеть последствия в том или ином его поступке, подвести к собственному, но осознанному выбору, — убеждена она.