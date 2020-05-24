﻿﻿ В Верхнедвинском районе у пасечника украли тонну сахара | vkurier.by

В Верхнедвинском районе у пасечника украли тонну сахара

Криминал
Опубликовано

В Верхнедвинском районе сельчанин украл у пасечника тонну сахара, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко, передает БелТА.

Подсобное хозяйство пчеловода включало более 300 ульев, а также склад, оборудованный в выкупленном старом здании в деревне. Там мужчина хранил необходимые для своего занятия приспособления, мед и сахар. Именно последнего он и не нашел на месте, когда в очередной раз наведался в свое хранилище. Украденными оказались 20 мешков по 50 кг каждый. Вместе с приятелем, который помогал ему по хозяйству, он направился в милицию.

«Прибывшие на место происшествия оперативники сразу обратили внимание, что дверь склада не была взломана и никаких других повреждений сооружение не имело. Вскоре стало ясно, каким образом смогла пропасть целая тонна сахара: в отсутствие хозяина ее продал тот самый приятель, воспользовавшись оставленным ему запасным ключом», — рассказал Виталий Сапроненко.

Злоумышленник несколько дней пропивал чужое имущество, предлагая его знакомым. Склад мужчина открывал покупателям днем, уверяя, что это его имущество. В отношении сельчанина возбудили уголовное дело.

Видеофакт: Парень украл букет из автомата с цветами и подарил своей девушке. Позже он вернулся и вынес еще семь

 

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

Микрорайон Билево практически построили. Какие дальнейшие планы по застройке Витебска

Первых пациентов на реабилитацию начал принимать центр Железняки

Витебск Витебская область кража в Витебске новости Верхнедвинск украли
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Милиция устанавливает потерпевших от рук страхового агента, присваивавшего себе деньги
ОВД администрации Первомайского района г.
063
мошенник
18-летняя оршанка уговорила знакомого купить телефон за 2600 рублей, но погашать долг не стала
Как установили правоохранители, 18-летняя жительница
0319
В Витебске злоумышленник ограбил уличного музыканта
Немногим более суток понадобилось оперативникам уголовного
01.4k.
Почти 10 тысяч рублей заплатила новополочанка мошеннику, обещавшему организовать ей ПМЖ в Израиле
Начало криминальной истории было положено в марте прошлого года.
0426
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)