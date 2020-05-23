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В Лиозно водитель предъявил сотрудникам ГАИ водительское удостоверение, которое «нарисовал» сам

Фото управления ГКСЭ по Витебской области
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Житель Лиозно предъявил был отановлен сотрудниками ГАИ и предъявил сотрудникам поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области, соообщает БелТА.

Сотрудники ГАИ остановили водителя легковушки с российскими регистрационными знаками. При проверке документов 27-летний житель райцентра предъявил водительское удостоверение российского образца. Инспектор усомнился в подлинности документа, так как он был выдан гражданину Беларуси в соседней стране. Автомобилиста доставили в ОВД для разбирательства. Экспертиза показала, что удостоверение сделано на принтере.

По данному факту сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

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