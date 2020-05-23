﻿﻿ В Россонах муж заразил COVID-19 жену-медсестру, а она продолжала работать | vkurier.by

В Россонах муж заразил COVID-19 жену-медсестру, а она продолжала работать

Коронавирус
Опубликовано

В Россонах мужчина заразил COVID-19 свою супругу, являющуюся медсестрой. Об этом местной газете сообщила заместитель главного врача по медицинской части Россонской ЦРБ Евгения Колупахо. Она сообщила, что инфицированная медсестра некоторое время продолжала ходить на работу и, вероятно, могла заразить еще кого-то.

“К сожалению, не обошлось без контактов”, — сообщала Евгения Колупахо.

Контактами первого уровня стали 17 россонцев, они находятся на самоизоляции.

Вирус был выявлен после того, как её доставили в районную больницу с пневмонией и взяли тест на COVID-19.

Медработника перевели на лечение в Витебск. В настоящее время её состояние оценивается как “стабильное”.

В больнице даже не исключают возможной “вспышки” инфекции. По словам заместителя главврача, медики и работники санитарной службы оперативно приняли все необходимые меры, чтобы минимизировать риски.

“Неделя позади, пока новых случаев заражения не выявлено, – говорит врач. – Если следующая пройдёт спокойнее, то можно  будет выдохнуть».

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Цепкало назвал справедливым требование Путина создавать наднациональные органы в рамках Союзного государства

День Николая Чудотворца: что нельзя делать 22 мая

Первых пациентов на реабилитацию начал принимать центр Железняки

Где в Витебске в этом году заменят лифты

Цепкало назвал справедливым требование Путина создавать наднациональные органы в рамках Союзного государства

В выходные в Витебской области сохранится прохладная погода

Минздрав не обнаружил нарушений в доплатах работникам скорой помощи — Караник

Борьба благотворительностью в Беларуси обостряется. Врачам запретили бесплатно есть в ресторанах быстрого питания

Изменены сроки проведения централизованного тестирования. Когда состоится ЦТ?

Видеофакт: в Бобруйске врачи скорой массово выражают недовольство на встрече с БТ

Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
минздрав
В Беларуси подтверждено более 35 тысяч случаев COVID-19. Прирост за сутки — 941
По данным на 23 мая В Беларуси подтверждено 35 244
0193
минздрав
В Беларуси зарегистрированы 34 303 человека с коронавирусом
В Беларуси на 22 мая зарегистрированы 34 303 человека
0423
В одном из витебских «Еврооптов» дезинфицируют тележки
В «Евроопте» на Московском проспекте в Витебске появились
0276
Из-за коронавируса в Полоцке и Новополоцке хотят перенести празднования Дня города
В Новополоцке и Полоцке в связи с неблагополучной эпидемиологической
0306
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)