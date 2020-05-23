В Россонах муж заразил COVID-19 жену-медсестру, а она продолжала работать

В Россонах мужчина заразил COVID-19 свою супругу, являющуюся медсестрой. Об этом местной газете сообщила заместитель главного врача по медицинской части Россонской ЦРБ Евгения Колупахо. Она сообщила, что инфицированная медсестра некоторое время продолжала ходить на работу и, вероятно, могла заразить еще кого-то.

“К сожалению, не обошлось без контактов”, — сообщала Евгения Колупахо.

Контактами первого уровня стали 17 россонцев, они находятся на самоизоляции.

Вирус был выявлен после того, как её доставили в районную больницу с пневмонией и взяли тест на COVID-19.

Медработника перевели на лечение в Витебск. В настоящее время её состояние оценивается как “стабильное”.

В больнице даже не исключают возможной “вспышки” инфекции. По словам заместителя главврача, медики и работники санитарной службы оперативно приняли все необходимые меры, чтобы минимизировать риски.