В Беларуси подтверждено более 35 тысяч случаев COVID-19. Прирост за сутки — 941

По данным на 23 мая В Беларуси подтверждено 35 244 случая COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки составил 941 случай.



В Беларуси на 23 мая выздоровели и выписаны 13 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрированы 35 244 человека с положительным тестом на COVID-19. В стране проведено 434 тысячи 618 тестов.

За весь период распространения коронавируса на территории Беларуси умерли 194 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Четыре человека умерло за последние сутки.