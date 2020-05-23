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В Беларуси подтверждено более 35 тысяч случаев COVID-19. Прирост за сутки — 941

минздрав
Министерство здравоохранения Беларуси. Фото БелТА
Коронавирус
Опубликовано

По данным на 23 мая В Беларуси подтверждено 35 244 случая COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки составил 941 случай.

В Беларуси на 23 мая выздоровели и выписаны 13 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрированы 35 244 человека с положительным тестом на COVID-19. В стране проведено 434 тысячи 618 тестов.

За весь период распространения коронавируса на территории Беларуси умерли 194 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Четыре человека умерло за последние сутки.

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