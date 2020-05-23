﻿﻿ В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты | vkurier.by

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

Фото: news.vitebsk.cc
Город
Опубликовано

В историческом центре Витебска, в районе улицы Толстого, рабочие прокладывали траншею и обнаружили интересные артефакты. С восточного края в ней заметили стену снесённого здания, а с северной стороны открылись сводчатые проёмы, сложенные из старинных кирпичей.

Напротив входа в Воскресенскую церковь рабочие вскрывают проложенную здесь ранее теплотрассу. При этом рядом с ней на снимках можно заметить три необычных предмета, которые напоминают человеческие черепа.

Что будет с находками дальше, пока не ясно. Как сообщает news.vitebsk.cc, работами на объекте занимается ООО “АКК Теплострой”. За ними, по словам начальника, наблюдает археолог Алексей Белорусов.

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты
Фото: news.vitebsk.cc
В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты
Фото: news.vitebsk.cc
В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты
Фото: news.vitebsk.cc
В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты
Фото: news.vitebsk.cc

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Цепкало назвал справедливым требование Путина создавать наднациональные органы в рамках Союзного государства

День Николая Чудотворца: что нельзя делать 22 мая

Первых пациентов на реабилитацию начал принимать центр Железняки

Где в Витебске в этом году заменят лифты

Цепкало назвал справедливым требование Путина создавать наднациональные органы в рамках Союзного государства

В выходные в Витебской области сохранится прохладная погода

Минздрав не обнаружил нарушений в доплатах работникам скорой помощи — Караник

Борьба благотворительностью в Беларуси обостряется. Врачам запретили бесплатно есть в ресторанах быстрого питания

Изменены сроки проведения централизованного тестирования. Когда состоится ЦТ?

Видеофакт: в Бобруйске врачи скорой массово выражают недовольство на встрече с БТ

Витебск Витебская область
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Проблемы ЖКХ, жильё, дороги: с какими вопросами обращались на прямую линию Анатолия Линевича
«Прямая линия» помощника Президента Республики Беларусь
0403
В Витебске ограничат продажу алкоголя в день школьных выпускных
10 июня в Витебске ограничат продажу алкоголя.
0591
Витебский горисполком просит людей помочь деньгами на питание медиков, работающих с коронавирусом
Продолжается сбор денег в помощь медикам, противостоящим
31.7k.
Что ждет витеблян в парках на площади Победы, в Мазурино и на набережнов Витьбы
Приближается летний сезон. По традиции самыми популярными
0883
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)