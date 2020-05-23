Медикам продолжают помогать волонтеры, государственные и частные компании

К этому дню для борьбы с распространением COVID-19 на благотворительный счет Минздрава поступило более 5 миллионов 700 тысяч рублей и 170 тысяч евро, сообщает ОНТ. Средства идут на закупку оборудования, экспресс-тестов и всего, что сейчас необходимо медикам и клиникам.

На руках – годовалый Денис. Оксана в декретном отпуске могла бы посвятить себя только малышу, но уже второй месяц молодая мама по четыре часа проводит за швейной машинкой. Уже сшила почти 200 костюмов для медиков. Дома и раньше мастерила для себя, но когда увидела, что врачам нужно помощь, откликнулась. В витебской группе швей уже почти 100 неравнодушных – они сутками шьют средства защиты.

Горожане, предприниматели, крупный бизнес – на помощь врачам пришли многие. Это машиностроительное предприятие необходимое оборудование нашло за 8 тысяч километров от Витебска. Пульсометры, партия кислородных концентратов и маски. Часть прямо с колес развезли по клиникам, еще часть отправили сегодня.

Помощь разная, но такая важная. Личная машина Александра – уже второй месяц на улице, а гараж стал грузовым перевалочным хабом. Всего 20 квадратных метров, но отсюда по всему городу уже развозили ткань для костюмов, индивидуальные средства защиты.

Сегодня у волонтёров разгрузочно-погрузочный день. Целый грузовик сладостей – очередной комплимент в адрес врачей. Работники крупного производителя передали докторам благодарность за труд. В коробках 35 тысяч гостинцев. Сегодня-завтра угощения дойдут до адресатов.

Пока разгрузили, посчитали, у ворот – уже очередь из машин. Это те, кто по первому звонку готовы помочь с транспортом. Сегодня на трёх авто сладкие подарки развозили по всему Витебску. Получатели – коллективы пяти клиник.

Пожертвования не перестают перечислять неравнодушные белорусы – представители государственных и частных компаний, бизнеса и общественных организаций. Маски, защитные костюмы, обеды, бесплатное такси. Кампания помощи врачам приобрела действительно народный размах.

В таком ритме Витебск уже живёт два месяца. Город первым в стране столкнулся с быстрым ростом коронавирусных больных. Сейчас число новых пациентов уже не считают сотнями, за день – около двадцати человек. Но каждое доброе дело от этого не становится менее значимым.

Возле столичной инфекционной больницы сегодня выстроилась целая башня из коробок. Такой «большой» и ценный во всех смыслах груз. Современное оборудование, которое помогает вычислить коварный COVID-19.

Государственные и частные компании, коллективы и простые люди – чтобы облегчить труд медикам, объединились, кажется, все. Когда на кону хотя бы одна жизнь – маленькой помощи не бывает.