﻿﻿ Стрим Сергея Тихановского в прямом эфире смотрели 35 тысяч человек, а всего увидело 373 000 человек | vkurier.by

Стрим Сергея Тихановского в прямом эфире смотрели 35 тысяч человек, а всего увидело 373 000 человек

Власть
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Стрим видеоблогера Сергея Тихановского («Страна для жизни») вечером 20 мая в прямом эфире смотрели 35 тысяч человек. Сейчас это видео имеет более 370 000 просмотров, 34 000 лайков (при 650 дизлайках). Во время стрима Тихановский собрал на деятельность 3720 долларов пожертвований, вдвое больше, чем надеялся. Прием пожертвований продолжается. Блогер ответил на многочисленные вопросы, высказался по поводу своего задержания и нерегистрации ЦИК, призвал активно участвовать в наблюдении на выборах.

Сергей Тихановский известен своими видео из разных уголков страны, в которых он показывает реальную ситуацию, даёт возможность высказаться людям, многие из которых критикуют власть. За эту деятельнсоть его наказали, пишет Еврорадио. Тихановского задержали 6 мая и посадили на 15 суток административного ареста, вынесенных ему по давнему приговору, за участие в митинге против интеграции с Россией.

Впоследствии суды продолжались, и видеоблогера за организацию в разных городах «несанкционированных собраний» осудили ещё на 45 суток, в запасе были ещё 7 протоколов. Однако утром 20 мая неожиданно выпустили из изолятора временного содержания. За участие в «кормлении голубей» было задержано более 1000 человек по всей стране. Только за трое суток было здержано более 100 человек.

Как известно, инициативную группу по поддержке выдвижения Тихановского кандидатом в президенты Беларуси не зарегистрировали. ЦИК сослался на отсутствие его подписи на документах, а он физически не мог их подписать, поскольку находился за решёткой. В такой ситуации зарегистрировала свою группу жена Сергея Светлана Тихановская. В среду блогер провел также пресс-конференцию, на которой, в частности, сказал, что если в этом году в стране не будет изменений, то он может уехать за границу.

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