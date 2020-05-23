Микрорайон Билево практически построили. Какие дальнейшие планы по застройке Витебска

Микрорайон Билево в Витебске практически построили. Затем начнут возводить жилье в Черемушках и Лучесе. О новых жилых кварталах в городе рассказал первый заместитель гендиректора УКС облисполкома Артур Строд.



— Микрорайон Билево выходит на финишную прямую — в скорой перспективе он будет полностью застроен, — отметил Артур Строд.

Затем большая стройка развернется в Черемушках — по левую сторону от Билево:

— По генеральному плану города индивидуальный сектор возле торгового центра «Евроопт» частично идет под снос. Еще один новый жилой квартал появится в районе Лучесы — между магазином «Корона» и логистическим центром «Марко». Несколько новых домов возведут на улицах Ленинградской, Труда.

За 2019 год введено в эксплуатацию 12,12 тыс. арендных метров.

Больше всего жилья в регионе строят в Витебске, затем идут Орша, Полоцк и Новополоцк.

— С опережающими темпами возводится жилье в Лепельском, Поставском и Глубокском районах, где за год сдавали по два-три дома на 40−60 квартир.

По словам Артура Строда, не ведется сейчас строительство в Россонском, Сенненском, Дубровенском и Шарковщинском районе. Однако в последнем на этот год запланирован многоквартирный жилой дом, пишут «Витебские вести».

Всего на Витебщине в 2019 году построили 326 тысяч кв. м жилья, план этого года — 335 тысяч кв. м. Большинство новоселов в регионе — льготники (многодетные семьи и нуждающиеся в улучшении жилищных условий).

