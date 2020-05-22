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Валерий Цепкало планирует потратить на сбор подписей не меньше 100 тысяч рублей

Валерий Цепкало
Власть
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Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало планирует платить по 1 рублю за каждую подпись, собранную за его выдвижение кандидатом в президенты Беларуси. Об этом написал в телеграме один из участников его инициативной группы.

— Да. Написали по рублю за подпись. Я предложил все суммы направить на средства индивидуальной защиты для медиков, — ответил он на вопрос, будет ли Цепкало платить за подписи.

Для выдвижения в президенты нужно собрать не меньше 100 тысяч подписей. Это значит, что потенциальный кандидат планирует потратить на сбор подписей не меньше 100 тысяч рублей, пишет Еврорадио.

В избирательном штабе Валерия Цепкало Еврорадио не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

— Не могу , потому что Я слышал, безусловно, эти обсуждения, но окончательного решения я не знаю. Такие разговоры в штабе ходили. ЦИК разрешает оплачивать труд сборщиков, и такие планы есть. Но точную, утверждённую в штабе сумму я не слышал, — рассказывает Алексей Урбан, который накануне вёл пресс-конференцию политика. — Безусловно, этот труд будет оплачиваться. Мы это приветствуем и понимаем. Но точных сумм не назову — говорю, как есть. Два рубля, или рубль, или 50 копеек — точных решений, чтобы можно было объявить, не было.

— А при обсуждении сумм не зувчало, что рубль за подпись в нынешних условиях — это, скажем так, скромно?

— Назывались самые разные суммы. Я помню, что наш будущий кандидат сначала говорил о 2,5 рублях, но кто-то из его окружения говорил, что рубль. Думаю, что это будет прогрессивная шкала. То есть, если человек собирает определённое количество подписей, то каждая стоит дороже. Надо уточнять.

В инициативной группе Валерия Цепкало 784 человека. Если судить по действующему Избирательному кодексу, такого количества активных сторонников вполне достаточно, чтобы за месяц собрать 100 тысяч подписей.

Однако эксперты считают, что реальные шансы на строчку в бюллетене имеют претенденты, чьи инициативные группы включают 3000+ человек, пишет Еврорадио. Таких в этой избирательной кампании только две: у экс-банкира Виктора Бабарико и у действующего руководителя Беларуси Александра Лукашенко.

Следует отметить, что у Бабарико группа поддержки состоит из пользователей социальных сетей, которые не станут заниматься реальным сбором подписей, потому что это тяжелая работа — ходить по квартирам, уговаривать поставить подпись и сообщить свои паспортные данные. Этому будет припятствовать и эпидемия коронавируса. Однако главное препятствие — отсутствие реального «сбитого» актива. Судя по всему, у Бабарико есть в штабе потитехнолог, однако рабочих «рук» не хватает. По мнению политологов, перевести сторонников из онлайна в оффлайн, включить их в процесс агитации в Беларуси просто невозможно. К стому же, с высокой степенью вероятности, импульсивные сторонники вообще не придут на выборы. Они могут поставить лайк в соцсети, но не более того.

А вот у Лукашенко картина диаметрально противоположная: армия профессиональных сборщиков подписей уже преступила к работе до восхода солнца, и, возможно, уже даже закончила сбор подписей досрочно, как это принято в нашей стране. Лукашенко действует проактивно, а не реагирует на шаги соперников.

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