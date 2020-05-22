Валерий Цепкало планирует потратить на сбор подписей не меньше 100 тысяч рублей

В инициативной группе Валерия Цепкало 784 человека. Если судить по действующему Избирательному кодексу, такого количества активных сторонников вполне достаточно, чтобы за месяц собрать 100 тысяч подписей.

Однако эксперты считают, что реальные шансы на строчку в бюллетене имеют претенденты, чьи инициативные группы включают 3000+ человек, пишет Еврорадио. Таких в этой избирательной кампании только две: у экс-банкира Виктора Бабарико и у действующего руководителя Беларуси Александра Лукашенко.

Следует отметить, что у Бабарико группа поддержки состоит из пользователей социальных сетей, которые не станут заниматься реальным сбором подписей, потому что это тяжелая работа — ходить по квартирам, уговаривать поставить подпись и сообщить свои паспортные данные. Этому будет припятствовать и эпидемия коронавируса. Однако главное препятствие — отсутствие реального «сбитого» актива. Судя по всему, у Бабарико есть в штабе потитехнолог, однако рабочих «рук» не хватает. По мнению политологов, перевести сторонников из онлайна в оффлайн, включить их в процесс агитации в Беларуси просто невозможно. К стому же, с высокой степенью вероятности, импульсивные сторонники вообще не придут на выборы. Они могут поставить лайк в соцсети, но не более того.

А вот у Лукашенко картина диаметрально противоположная: армия профессиональных сборщиков подписей уже преступила к работе до восхода солнца, и, возможно, уже даже закончила сбор подписей досрочно, как это принято в нашей стране. Лукашенко действует проактивно, а не реагирует на шаги соперников.