18-летняя оршанка уговорила знакомого купить телефон за 2600 рублей, но погашать долг не стала

Как установили правоохранители, 18-летняя жительница Орши знакомилась в соцсетях с мужчинами. После этого между ними начиналась переписка. Войдя в доверие, девушка склоняла их на дорогостоящие покупки. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Так, на приобретение Iphone 11 стоимостью 2600 рублей она уговорила 37-летнего жителя райцентра. После оформления телефона девушка исчезла из его жизни, обещав при этом платить долг за гаджет. Спустя пару месяцев, к мужчине стали приходить гневные письма из банка с просьбой погасить задолженность. Осознав, что он стал жертвой обмана, оршанец обратился за помощью в милицию.

Теперь за мошенничество в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. При этом у правоохранителей есть основания полагать, что данный факт не единственный в биографии юной злоумышленницы, сообщили в УВД Витебского облисполкома.