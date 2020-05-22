«Хотел бы, чтобы мой штаб находился в КГБ». Бабарико рассказал о своих взаимоотношениях со спецслужбой

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, в время пресс-конференции с журналистами заговорил про свои взаимоотношения с КГБ Беларуси.

— Я считаю мифотворчеством массовые репрессии, которые могут возникнуть. Я хотел бы, я говорю открыто, чтобы мой штаб находился в КГБ. Тогда были бы исключены проблемы. В нашем штабе нет секретов, мы не занимаемся противоправной деятельностью, которая может вызвать насильственные действия против моего штаба. Мы все люди, понимающие: если это будет сделано, мы будем об этом писать открыто. Любой нажим, любая угроза будет опубликована. Все плохое боится тени, мы попытаемся осветить нашу кампанию светом. Я достаточно обеспеченный человек, но все 20 лет ездил без охраны. Я охотник, у меня есть оружие и есть патроны, я могу сдать анализ крови, все члены штаба могут сдать, что не употребляют наркотики. И если вдруг в моей жизни изменился один момент — я стал кандидатом в президенты — и вдруг запил горькую, стал принимать наркотики и ездить с патронами — ну, слушайте. Если вы думаете, что за 20 лет управления банком за мной нет контроля со стороны КГБ, то это смешно, — цитриует слова Виктора Бабарико TUT.by.



По его словам, у него есть куратор в КГБ с 1993 года. И все его действия, мол, силовики отслеживают с тех пор очень пристально. Если бы на него был компромат, то, мол, уже использовали бы.

При этом Бабарико опроверг версию, что он креатура Москвы. Он попросил не думать, что Москва настолько тупа, чтобы отправить на выборы менеджера, который работал на нее 20 лет, и чтобы никто не догадался, что он представляет интересы России.