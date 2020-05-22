﻿﻿ «Хотел бы, чтобы мой штаб находился в КГБ». Бабарико рассказал о своих взаимоотношениях со спецслужбой | vkurier.by

«Хотел бы, чтобы мой штаб находился в КГБ». Бабарико рассказал о своих взаимоотношениях со спецслужбой

Виктор Бабарико
Власть
Опубликовано

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, в время пресс-конференции с журналистами заговорил про свои взаимоотношения с КГБ Беларуси.

— Я считаю мифотворчеством массовые репрессии, которые могут возникнуть. Я хотел бы, я говорю открыто, чтобы мой штаб находился в КГБ. Тогда были бы исключены проблемы. В нашем штабе нет секретов, мы не занимаемся противоправной деятельностью, которая может вызвать насильственные действия против моего штаба. Мы все люди, понимающие: если это будет сделано, мы будем об этом писать открыто. Любой нажим, любая угроза будет опубликована. Все плохое боится тени, мы попытаемся осветить нашу кампанию светом. Я достаточно обеспеченный человек, но все 20 лет ездил без охраны. Я охотник, у меня есть оружие и есть патроны, я могу сдать анализ крови, все члены штаба могут сдать, что не употребляют наркотики. И если вдруг в моей жизни изменился один момент — я стал кандидатом в президенты — и вдруг запил горькую, стал принимать наркотики и ездить с патронами — ну, слушайте. Если вы думаете, что за 20 лет управления банком за мной нет контроля со стороны КГБ, то это смешно,цитриует слова Виктора Бабарико TUT.by.

По его словам, у него есть куратор в КГБ с 1993 года. И все его действия, мол, силовики отслеживают с тех пор очень пристально. Если бы на него был компромат, то, мол, уже использовали бы.

При этом Бабарико опроверг версию, что он креатура Москвы. Он попросил не думать, что Москва настолько тупа, чтобы отправить на выборы менеджера, который работал на нее 20 лет, и чтобы никто не догадался, что он представляет интересы России.

Бабарико отрицает, что он спарринг-партнер Лукашенко. О чем говорят факты?

 

 

 

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Цепкало назвал справедливым требование Путина создавать наднациональные органы в рамках Союзного государства

День Николая Чудотворца: что нельзя делать 22 мая

Первых пациентов на реабилитацию начал принимать центр Железняки

Где в Витебске в этом году заменят лифты

Цепкало назвал справедливым требование Путина создавать наднациональные органы в рамках Союзного государства

В выходные в Витебской области сохранится прохладная погода

Минздрав не обнаружил нарушений в доплатах работникам скорой помощи — Караник

Борьба благотворительностью в Беларуси обостряется. Врачам запретили бесплатно есть в ресторанах быстрого питания

Изменены сроки проведения централизованного тестирования. Когда состоится ЦТ?

Видеофакт: в Бобруйске врачи скорой массово выражают недовольство на встрече с БТ

Виктор Бабарико кандидат от КГБ КГБ
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Валерий Цепкало
Валерий Цепкало планирует потратить на сбор подписей не меньше 100 тысяч рублей
Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало планирует платить по
075
Бабарико отрицает, что он спарринг-партнер Лукашенко. О чем говорят факты?
Виктор Бабарико считает, что его публичное отношение
0210
Валерий Цепкало
Валерий Цепкало: должность президента нашей страны — это не должность бога, царя, короля
Экс-руководитель Парка высоких технологий, бывший чиновник
0225
В Беларуси сформировали 153 территориальные избирательные комиссии — ЦИК
Центризбирком Републики Беларусь сформировал 153 территориальные
0152
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)