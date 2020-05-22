﻿﻿ В Беларуси зарегистрированы 34 303 человека с коронавирусом | vkurier.by

В Беларуси зарегистрированы 34 303 человека с коронавирусом

минздрав
Министерство здравоохранения Беларуси. Фото БелТА
Коронавирус
Опубликовано

В Беларуси на 22 мая зарегистрированы 34 303 человека с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В стране выздоровели и выписаны 12 833 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего в стране проведено 419 004 теста на коронавирусную инфекцию.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

С начала года у жителей Полоцкого региона выявлено 139 случаев COVID-19

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Цепкало назвал справедливым требование Путина создавать наднациональные органы в рамках Союзного государства

День Николая Чудотворца: что нельзя делать 22 мая

Первых пациентов на реабилитацию начал принимать центр Железняки

Где в Витебске в этом году заменят лифты

Цепкало назвал справедливым требование Путина создавать наднациональные органы в рамках Союзного государства

В выходные в Витебской области сохранится прохладная погода

Минздрав не обнаружил нарушений в доплатах работникам скорой помощи — Караник

Борьба благотворительностью в Беларуси обостряется. Врачам запретили бесплатно есть в ресторанах быстрого питания

Изменены сроки проведения централизованного тестирования. Когда состоится ЦТ?

Видеофакт: в Бобруйске врачи скорой массово выражают недовольство на встрече с БТ

коронавирус
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В одном из витебских «Еврооптов» дезинфицируют тележки
В «Евроопте» на Московском проспекте в Витебске появились
093
Из-за коронавируса в Полоцке и Новополоцке хотят перенести празднования Дня города
В Новополоцке и Полоцке в связи с неблагополучной эпидемиологической
0105
С начала года у жителей Полоцкого региона выявлено 139 случаев COVID-19
В полоцком регионе в настоящее время в стационаре на
0104
Владимир Караник
Минздрав не обнаружил нарушений в доплатах работникам скорой помощи — Караник
Министерство здравоохранения не обнаружило нарушений
0125
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)