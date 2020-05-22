В Беларуси зарегистрированы 34 303 человека с коронавирусом

В Беларуси на 22 мая зарегистрированы 34 303 человека с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В стране выздоровели и выписаны 12 833 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего в стране проведено 419 004 теста на коронавирусную инфекцию.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.