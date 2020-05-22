Бабарико отрицает, что он спарринг-партнер Лукашенко. О чем говорят факты?

Виктор Бабарико считает, что его публичное отношение к системе, выстроенной в стране, — лучший аргумент тем, кто считает его спарринг-партнером Александра Лукашенко.



— Наверное, аргументы будут содержаться в программе. Но содержались в моих статьях, посвященных анализу ситуации в экономике Беларуси. Там четко сказано, что та система, которая существует у нас, является причиной ситуации, в которой мы находимся сегодня. Я не оцениваю, хорошая или плохая, я считаю, что она могла быть лучше. Поэтому быть спарринг-партнером, предлагающим другую или иную систему и ценности, ну вот хотя бы очевидное — в Беларуси преобладание госсобственности, а я однозначно сторонник частной собственности, а это камень преткновения — говорит о том, что вряд ли [являюсь спарринг-партнером]. Несовпадение на протяжении длительного срока нашего видения — мне кажется, вполне достаточно, чтобы сделать выводы, — ответил экс-банкир.

Виктор Бабарико также заявил, что никто из представителей власти к нему после заявления, что он будет участвовать в выборах, не обращался, пишет TUT.by.

— Знаете, я в понедельник и вторник много читал и так радовался: о, оказывается, я и там «ходил», и там. Но нет, после того как я сделал заявление, я удивился, всякое бывало после выхода моих критических статей, но [сейчас] мой телефон практически не звонил. Так что нет, со мной никаких контактов представителей власти не было, за исключением ЦИК, — отметил Бабарико.



Следует отметить, что все достижения Бабарико связаны одной единственной должностью, которую он занимал около 20 лет. С другой стороны, даже старт его карьеры был необычным. Бабарико начал трудовую деятельность в неизвестном году (в официальных биографиях год не указан). Причем сразу оказался должности начальника отдела ВЭД в НПО «Порошковой металлургии», входящем в состав НАН Беларуси. Среди прочего он закончил Академию управления при Кабинете Министров Республики Беларусь (теперь — Академия управления при Президенте Республики Беларусь — кузница кадров чиновников).



Далее Виктор Бабарико резко поднялся по карьерной леснице. Он занял должность в банке «Олимп», среди акционеров которого были «Газпром», «Белтрансгаз», «Газпромбанк» и белорусское государство. Сам банк «Олимп» вырос из другой банковской структуры — «Экоразвитие», во главе которой стояла «группа единомышленников», которая и дала дорогу Бабарико. История официально началась с дня регистрации в Госбанке СССР 27 сентября 1990 года. Какие группы единомышленников создавали частный банк в СССР можно только догадаться. Эта стрнаица истории пока не исследована. Как сообщается на сайте банка, «Виктор бабарико пришел в сформированную команду в 1995 году, а с 2000 года стал председателем правления». Он был назначен главой «Белгазпромбанка», где прорбаотал 20 лет. Про таких говорят «незаменимый». Уже два незаменимых человека претендуют на пост президента Беларуси. Оба — люди системы. Один из них — реальный претендент на пост президента, который не откажется от власти, о чем заявляет открыто. Другой заявляет, что не верит в свою победу — только если произойдет чудо. Так кто же он? И почему он претендует на место в избирательном бюллетене?

Еще больше проясняет ситуацию заявление самого Виктора Бабарико о том, что он «хотел бы, чтобы его штаб находился в КГБ». Также он признался, что в период работы на должности главы «Белгазпромбанка» за ним осуществлялся контроль со стороны КГБ.

