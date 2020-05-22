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Где в Витебске в этом году заменят лифты

лифт
Инфраструктура
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В витебских домах в 2018—2019 годах заменили более 400 лифтов. В 2020-м планируют обновить еще 210 подъемников. Средства на это выделяют республиканский и городской бюджеты.

— Со временем подъемники стареют, узлы и механизмы изнашиваются, — говорит директор ОАО «Витебсклифт» Иван Радкевич. — На демонтаж, замену и запуск новых механизмов требуется как минимум 1,5 месяца. Хорошо, когда жильцы с пониманием относятся ко временным неудобствам, ведь итог нашей работы — их безопасность и комфорт.

Сейчас предприятие «Витебсклифт» устанавливает новые лифты в домах в микрорайоне Юг-5: на проспектах Строителей и Черняховского, а также на улицах Чкалова и Воинов-интернационалистов. В общей сложности тут поменяют 18 лифтов, пишут «Витьбичи»

Жители домов, где произведена замена подъемников, считают, что новые лифты могилевского производства лучше прежних. Они более комфортные, энергосберегающие и оборудованы современными системами безопасности.

Следить за работой лифтов в домах будет новый диспетчерский комплекс.

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