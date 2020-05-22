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Из-за коронавируса в Полоцке и Новополоцке хотят перенести празднования Дня города

Новополоцк. Фото: planetabelarus.by
Витебск
Опубликовано

В Новополоцке и Полоцке в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией планируют перенести празднование Дня города. Об этом сообщают местные власти.

С начала года у жителей Полоцкого региона выявлено 139 случаев COVID-19

Новополоцк

Власти Новополоцка рассматривают вопрос о перенесении празднования Дня города с начала июня на первые выходные сентября, сообщает «Новополоцк сегодня».

По данным на 21 мая, в Новополоцке зарегистрировано 247 случаев заражения коронавирусом. Такую информацию в эфире местного телеканала «Звязда» озвучил зампредседателя горисполкома Андрей Одиночкин. 51 человек в городской больнице, 97 пациентов лечатся дома, 88 человек выздоровели, 9 умерли.

По сравнению с данными за 18 мая, в Новополоцке COVID-19 обнаружили еще у 40 человек, пишет TUT.by.

Полоцк

День города в Полоцке раньше отмечали в начале сентября. Затем перенесли на последние выходные мая. Теперь из-за коронавируса праздник хотят снова перенести, а полочан приглашают проголосовать, когда же проводить День города: в сентябре 2020 года или в мае 2021-го.

Опрос проходит в инстаграме полоцкого мэра Игоря Марковича. По состоянию на утро 22 мая 42% горожан проголосовало за нынешний сентябрь, 58% — за следующий май.

По данным на 18 мая, в Полоцке и Полоцком районе с начала вспышки выявили 139 случаев заражения COVID-19. Следует отметить, что мнофрмация меняется не по дням, а по часам. Сегодня TUT.by сообщил о 115 случаях в Полоцке и Полоцком районе, однако на этот час их зафиксировано 139 по данным районной газеты «Полацкі веснік».

Глава облздрава Михаил Вишневецкий в эфире телеканала «Витебск» отметил, что сейчас эпидситуация в областном центре начинает улучшаться, но тревогу у врачей вызывают Полоцк, Новополоцк, Орша:

— Ситуация в Витебске кардинально меняется. В некоторых регионах — тоже, например, в Докшицах, Шумилино, Бешенковичах, Лиозно. Но есть регионы — Орша, Полоцк, Новополоцк — которые на постоянном контроле. Хочется, чтобы они не повторили историю, которая была у соседей, и чтобы они «отыгрались» легче, мягче и ушли вместе со всей областью от «ковидной» инфекции и пневмоний.

Однако главврач Докшицкой райбольницы отказался назвать количество заболевших COVID-19 областному телевидению. Отметив, что большое инфицирование произошло там из-за массовых мероприятий.

 

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