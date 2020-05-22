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С начала года у жителей Полоцкого региона выявлено 139 случаев COVID-19

Фото TUT.by
Коронавирус
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В полоцком регионе в настоящее время в стационаре на лечении с диагнозом пневмония находятся 75 пациентов (72 взрослых и 3 детей), из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией 3.

С начала года у жителей региона выявлено 139 случаев COVID-19 (у 132 взрослых и 7 детей). На самоизоляции с бессимптомным течением болезни 33 человека. 63 выздоровели. В тяжелом состоянии 5 пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 3, сообщает «Полацкі веснік».

Напомним, что на 14 мая в Полоцке и Полоцком районе коронавирусная инфекция выявлена у 96 человек.

Таким образом, за неделю количество случаев коронавируса увеличилось в 1,4 раза.

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