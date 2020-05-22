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В деревне Ушачского района горели два дома

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21 мая в Ушачском районе спасатели ликвидировали пожар в двух частных домовладениях, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в доме в деревне Помелково поступило от очевидца в 20:21 вечера. К прибытию подразделений МЧС наблюдалось открытое горение кровли одного строения и задымление в соседнем доме. Хозяева в это время отсутствовали. В результате пожара никто не пострадал.

В результате происшествия в первом доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество. Второй также получил серьезные повреждения.

По факту возникновения пожара ведется проверка, сообщили в МЧС. Причина устанавливается.

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