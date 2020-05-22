День Николая Чудотворца: что нельзя делать 22 мая

22 мая православные верующие отмечают День Святого Николая Чудотворца, покровителя путешественников и моряков.

День святого Николая Чудотворца отмечается два раза в году – 22 мая (Никола Весенний) и 19 декабря (Никола Зимний). До зимнего праздника далеко, а вот весенний уже на носу, а значит, пора вспомнить обычаи и обряды, связанные с красной датой.

Но начнем мы с истории. Согласно житию, святитель Николай, один из самых великих и любимых в христианском мире святых, жил в IV столетии и был архиепископом в Малой Азии, в ликийском городе Миры. Он был очень религиозным с раннего детства и полностью посвятил свою жизнь христианству. Святитель Николай прожил долгую жизнь, спасая от разных злоключений многих людей, и даже после своей смерти он все так же приходит на помощь тем, кто зовет его.

В 1087 году мощи святого вознамерились осквернить и разграбить турки в ходе опустошительных военных набегов на Византию в Малую Азию. Чтобы спасти святыню, христиане перенесли ее в итальянский город Бари, в церковь святого Стефана. Именно в честь этого события и был установлен особый праздник, который сейчас отмечается 22 мая. К слову, зимний Никола приурочен ко дню смерти святого.

Николай Чудотворец является не только заступником всех гонимых и обиженных, помощником бедных, но и покровителем мореплавателей и защитником семейного очага. Известно, что святитель не раз приходил на помощь терпящим бедствие на воде, силой молитвы смиряв бури. А что касается семейного счастья, то с ним связана целая история из жизни Николая Чудотворца. Один разорившийся горожанин решил поправить свои дела, отдав дочь за богатого жениха. Но как это водится, родственники богача были против неравного брака. Узнав об этом, святой Николай помог устроить девушку: он тайно подбросил в окно кошелек с золотом и обеспечил невесте хорошее приданое.

Святой Николай Чудотворец занимал особое место в жизни славян, поэтому с праздником в его честь связано немало обычаев и обрядов. Что же, согласно традициям, нужно сделать в этот день?

1. Чтобы избежать несчастий на протяжении года, 22 мая устраивают ритуальные обеды в честь Чудотворца: обязательно надо накормить бедных, калек, бродячих людей. Только после этого «организуется» большой обед для родных. Считается, что садиться за стол в праздник нужно не меньше 4 раз.

2. Николин день — важная дата в сельскохозяйственном календаре (святой является своеобразным «наследником» языческого бога Велеса – покровителя земледелия и домашних животных). Поэтому этот день наиболее благоприятен для посева яровых: считается, что пагубных для насаждений морозов больше не будет, и урожай пойдет в гору. Также именно 22 мая уже можно высаживать огурцы, которые в таком случае как раз поспеют к Купалью.

3. Никола Весенний – праздник конюхов. Поэтому в этот день нужно просить святого о том, чтоб он уберег лошадей (да и вообще домашний скот) от волков, медведей и даровал животным здоровье. Существует и особый обряд для дополнительной защиты лошадок: перед выгоном в ночное животных обносят освященным на Пасху яйцом, а также стегают освященными веточками вербы.

4. До Николы Весеннего категорически запрещается купаться в водоёмах: дурная вода может преждевременно забрать человека на тот свет. Зато на сам праздник запрет снимается. Более того, считается, что роса, а также вода из родников и колодцев приобретает живительную силу и если ею обмыться или выпить, то весь год не будешь болеть.

5. Чтобы приумножить благосостояние, в день святого Николы нужно принести домой из церкви свечку, достать фитиль, поджечь с двух сторон, быстро произнести слова-заклинания и затушить фитиль.

Огонь вечен, а дух мой отмечен златом, сребром и всяким добром. Аминь.

Фитиль нужно положить в кошелек или там, где у вас хранятся деньги.

Интересно знать. Если на Николу будет идти дождь, то урожай будет богатым и порадует всех хозяев.