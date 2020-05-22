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Борьба с благотворительностью в Беларуси обостряется. Врачам запретили бесплатно есть в ресторанах быстрого питания

Благотворительность
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В Минске врачам скорой помощи запретили пользоваться возможностью есть в «МакДональдс» бесплатно. Об этом сообщает gomel.today.

В столичной станции скорой медпомощи и подстанции № 9 появилось объявление от имени главного врача УЗ «ГССМП» Жинко А.Е. В нём говорится, что бесплатное питание в «МакДональдс» приравнивается к коррупции.

«Макдональдс запрещён!!!! Будет рацениваться как коррупция и использование служебного автотранспорта в личных целях», — написано в объявлении.

Напомним, что минская сеть «МакДональдс» на время пандемии ввела акцию, во время которой сотрудники скорой помощи могли получить в заведении бесплатные обеды.

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Борьба с благотворительностью в Беларуси обостряется. Врачам запретили бесплатно есть в ресторанах быстрого питания

Борьба с благотворительностью в Беларуси обостряется. Врачам запретили бесплатно есть в ресторанах быстрого питания

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Борьба благотворительностью в Беларуси обостряется. Врачам запретили бесплатно есть в ресторанах быстрого питания

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Витебск Витебская область
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