Минздрав не обнаружил нарушений в доплатах работникам скорой помощи — Караник

Министерство здравоохранения не обнаружило нарушений в выплате надбавок за работу с коронавирусными пациентами сотрудникам скорой помощи в Бобруйске. Об этом заявил сегодня министр Владимир Караник.

Ранее работники скорой помощи обратились в Администрацию президента. Вчера же они сорвали съемки сюжета БТ о доплатах медикам.

По словам министра кому доплаты не сделаны, тому они и не положены.

«Из 290 работников, включая водителей, фельдшеров, врачей, доплаты за апрель получили 118 человек — те, кто действительно оказывал помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Там нарушений в доплатах выявлено не было», — сказал министр, передает БелТА.

Он также разъяснил, что доплаты за работу с коронавирусными пациентами должны начисляться не по часам, минутам или секундам, а за смену или за месяц. Владимир Караник сообщил, что министерство и отраслевой профсоюз создали горячую линию в каждом регионе. Работники могут обращаться на нее по поводу доплат.

«Если кто-то считает, что его права ущемили, он может обратиться либо в профсоюз, либо к администрации своего учреждения, либо в управление здравоохранения области, либо напрямую в Минздрав. Это внимательно будет изучено. Или будут даны разъяснения, или будет осуществлена доплата», — сказал он.

Министр подчеркнул что для разрешения споров есть установленный законом арбитраж и механизмы получения доплат. По его словам, в число этих механизмов не входят средства массовой информации.

Врачей «нейтрализовали», «бунт мдеиков» неудался. «Провсоюзы» молчат, они свои зарплаты получили в полном объеме.