Минздрав не обнаружил нарушений в доплатах работникам скорой помощи — Караник

Министерство здравоохранения не обнаружило нарушений в выплате надбавок за работу с коронавирусными пациентами сотрудникам скорой помощи в Бобруйске. Об этом заявил сегодня министр Владимир Караник.
Ранее работники скорой помощи обратились в Администрацию президента. Вчера же они сорвали съемки сюжета БТ о доплатах медикам.
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По словам министра кому доплаты не сделаны, тому они и не положены.
«Из 290 работников, включая водителей, фельдшеров, врачей, доплаты за апрель получили 118 человек — те, кто действительно оказывал помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Там нарушений в доплатах выявлено не было», — сказал министр, передает БелТА.
Он также разъяснил, что доплаты за работу с коронавирусными пациентами должны начисляться не по часам, минутам или секундам, а за смену или за месяц. Владимир Караник сообщил, что министерство и отраслевой профсоюз создали горячую линию в каждом регионе. Работники могут обращаться на нее по поводу доплат.
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«Если кто-то считает, что его права ущемили, он может обратиться либо в профсоюз, либо к администрации своего учреждения, либо в управление здравоохранения области, либо напрямую в Минздрав. Это внимательно будет изучено. Или будут даны разъяснения, или будет осуществлена доплата», — сказал он.
Министр подчеркнул что для разрешения споров есть установленный законом арбитраж и механизмы получения доплат. По его словам, в число этих механизмов не входят средства массовой информации.
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