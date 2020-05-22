МАРТ заинтересовался рекламой «Евроторга»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило распространение в новостных телепрограммах рекламы ООО «Евроторг», содержащей информацию о низких ценах в магазинах сети и их сравнение с ценами на товары, реализуемые в магазинах иных торговых сетей. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БелТА.

«Однако, в соответствии с п.1 ст.26 закона «О рекламе», использование слов в превосходной степени или иных слов, создающих впечатление о преимуществе товара перед другими товарами, если их невозможно подтвердить документально, является недобросовестной рекламой, — рассказали в МАРТ. — Кроме того, согласно п.3 ст.26 закона неэтичной является реклама, которая содержит сравнение рекламируемого товара с товаром другой организации (или другого гражданина), рекламируемой организации с другой организацией. В соответствии с абзацем пятым ст.2 закона о рекламе недобросовестная и неэтичная реклама признается ненадлежащей и на основании п.5 ст.26 не допускается».

Руководствуясь нормами закона «О рекламе», МАРТ запросил у ООО «Евроторг» письменные пояснения, указанную рекламу и иные документы и материалы, необходимые для проведения разбирательства.

В МАРТ напомнили, что за нарушение законодательства о рекламе предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (1 БВ — Br27) для юридических лиц.