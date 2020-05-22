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В выходные в Витебской области сохранится прохладная погода

Витебск
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В ближайшие дни погода в Витебской области будет достаточно прохладной. Температурный фон сохранится в среднем на 5 градусов ниже климатической нормы. Синоптики отмечают, что так холодно в Беларуси было в 2004 году.

По прогнозам синоптиков, ситуация постепенно начнет меняться уже с воскресенья.

В субботу, 23 мая, температура воздуха в Витебской области прогреется до 14 градусов. В воскресенье, 24 мая — до 15 гладусов по Цельсию, возможны кратковременные дожди.

С понедельника, 25 мая, синоптики прогнозируют постепенное потепление.

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