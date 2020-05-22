В Беларуси сформировали 153 территориальные избирательные комиссии — ЦИК

Центризбирком Републики Беларусь сформировал 153 территориальные избирательные комиссии для проведения выборов президента. По информации ЦИК, 1989 человек вошли в состав изибрательных комиссий.

Как всегда ливиная доля мест досталась проправительственным общественным объединениям (55,05%) и партиям, таким как профсоюзы (16,29%), Белорусский республиканский союз молодежи (7,44%), ОО «Белая Русь (7,39%).

На сайте ЦИК сообщается, что выдвижение кандидатов состоится в период с 20 июня по 4 июля, затем до 14 июля будет проводиться регистрация. Далее начнется этап предвыборной агитации. По традиции с 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование.